Donald Trump intervine dur în conflictul din Orientul Mijlociu: „Israelul trebuie să oprească imediat atacurile în Liban”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 18:53

Donald Trump pune piciorul în prag în conflictul dintre Israel și Hezbollah. Președintele SUA a transmis de urgență că nu ar mai trebui să existe atacuri israeliene în nicio regiune din Liban, poziție exprimată imediat după un nou raid aerian devastator asupra capitalei Beirut, care a tensionat la maximum relațiile dintre Washington și Tel Aviv.

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