Donald Trump intervine dur în conflictul din Orientul Mijlociu: „Israelul trebuie să oprească imediat atacurile în Liban”

Donald Trump pune piciorul în prag în conflictul dintre Israel și Hezbollah. Președintele SUA a transmis de urgență că nu ar mai trebui să existe atacuri israeliene în nicio regiune din Liban, poziție exprimată imediat după un nou raid aerian devastator asupra capitalei Beirut, care a tensionat la maximum relațiile dintre Washington și Tel Aviv.
Președintele american Donald Trump a reacționat ferm duminică, printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, TruthSocial, în care a criticat ultimele acțiuni militare din Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă a subliniat că raidul aerian asupra capitalei libaneze riscă să destabilizeze negocierile diplomatice majore aflate în plină desfășurare.
„Atacul de astăzi dimineață asupra Beirutului nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales într-o zi specială, când suntem atât de aproape de un Acord de Pace cu Iranul”, a atras atenția Donald Trump. Acesta a nuanțat că, deși Israelul are un drept legitim la autoapărare, incidentul inițial la care a răspuns a fost unul minor, fără victime, și nu ar fi trebuit să fie folosit ca pretext pentru o acțiune care să perturbe procesul diplomatic global.
Apel la reținere generală pentru „o pace lungă și frumoasă”
În continuarea mesajului său, președintele Statelor Unite le-a cerut direct israelienilor să oprească ofensiva pe teritoriul Libanului, făcând în același timp un apel la calm adresat tuturor actorilor implicați în conflict. Trump consideră că regiunea se află într-un moment de cotitură istoric și că escaladarea violențelor trebuie stopată imediat de ambele părți.
„Suntem foarte aproape de un Acord care va aduce pacea în regiune, inclusiv în Liban, și toate părțile ar trebui să se retragă”, a precizat liderul american. Trump a insistat că cererea sa este valabilă pentru toată lumea: „Nu ar trebui să mai existe atacuri din partea Israelului nicăieri în Liban, dar nici nu ar trebui să mai existe atacuri din partea vreunei alte părți, inclusiv a Hezbollah, împotriva Israelului. Acesta ar putea fi începutul unei păci lungi și frumoase – Să nu o stricăm”.
Reacția Tel Avivului: Infrastructura Hezbollah din Beirut, luată la țintă
De cealaltă parte, armata israeliană a confirmat oficial că a executat un atac aerian strategic asupra zonei Dahiyeh, o cunoscută suburbie din sudul capitalei Beirut.
Conform comunicatului transmis de forțele de apărare ale Israelului, raidul de precizie nu a fost unul la întâmplare, ci a vizat în mod direct elemente cheie de infrastructură militară deghizată, care aparțin organizației teroriste Hezbollah.