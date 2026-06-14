Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Rezultate Loto duminică, 14 iunie 2026. Reportul la Loto 6/49 a depășit suma de 6 milioane de euro
Foto/Profimedia
Loteria Română a organizat o nouă rundă de trageri duminică seară, de la ora 18:30, punând în joc premii spectaculoase. Cel mai vânat este reportul de la Loto 6/49 la categoria I, care a depășit suma de 6 milioane de euro.
Citește și
- 19:21Imagini șocante: mașină cuprinsă de flăcări după un accident
- 23:19Putin, telefon surpriză de ziua lui Trump. Despre ce au discutat cei doi lideri
- 23:09Apelul Cristelei Georgescu către părinți: „Să le dăm copiilor nu doar un nume de sfânt, ci un reper moral. Citiți-le viețile sfinților!”
- 23:01Schimbare de strategie la Palatul Victoria. Adrian Veștea continuă programul lui Bolojan, dar anunță excepții: „Nu poți tăia la paușal. Vom analiza de la caz la caz, au fost zone vulnerabile afectate”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News