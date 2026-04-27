Kelemen Hunor anunță „decesul” Guvernului Bolojan: „Săptămâna viitoare încep negocierile pentru noul Executiv”

Sursă: realitatea.net

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu mai crede în succesul guvernării minoritare alături de USR și PNL și conideră că Guvernul Bolojan este istorie deja. Liderul maghiarilor români spune că, de săptămâna viitoare vor începe negocierile pentru formarea noului Executiv.

Perspectiva prăbușirii Executivului și noul traseu politic

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a oferit o analiză pragmatică asupra situației politice actuale, estimând că actualul guvern are șanse mari să cadă în cursul săptămânii viitoare. Liderul Uniunii a explicat că depunerea moțiunii de cenzură marchează un punct fără întoarcere, comparând situația cu intrarea pe un drum care trebuie parcurs până la capăt. Deși sceptic în privința beneficiilor pe care o astfel de criză le-ar putea aduce țării, Kelemen Hunor a subliniat că, dacă majoritatea vehiculată în spațiul public se va materializa la vot, negocierile pentru o nouă formulă guvernamentală vor începe imediat după succesul demersului parlamentar.

Dilema noilor majorități și viitorul coaliției

În ceea ce privește posibilitatea formării unei alianțe între PSD și AUR, președintele UDMR a evitat speculațiile directe, punctând totuși o logică politică simplă: o majoritate care reușește să dărâme un guvern ar trebui, cel puțin teoretic, să rămână stabilă pentru a pune ceva în loc. Kelemen Hunor a recunoscut că o eventuală coaliție cu PSD ar fi greu de realizat în contextul actual, mai ales având în vedere deteriorarea relațiilor dintre social-democrați și liberali. În acest peisaj incert, liderul maghiar a reafirmat dorința actuală a UDMR ca actuala formulă de guvernare să continue, precizând totodată că premierul Ilie Bolojan nu are motive să plece din funcție decât în eventualitatea pierderii sprijinului parlamentar prin moțiune.

Rolul Președintelui și iminența alegerilor anticipate

Pe măsură ce conflictul politic avansează, medierea pare să nu mai fie o opțiune viabilă, având în vedere că PSD și AUR și-au asumat deja public demersul de a înlătura cabinetul. Kelemen Hunor a explicat că, în cazul în care moțiunea trece, responsabilitatea va trece la Președintele României, a cărui principală obligație constituțională este identificarea unui candidat capabil să coaguleze o majoritate și să formeze un nou guvern. Acesta a remarcat și faptul că PSD a făcut deja pași concreți spre ruperea totală de actuala guvernare prin retragerea prefecților și a secretarilor de stat, eliminând astfel căile de dialog anterioare.

Riscul blocajului și posibilitatea anticipatelor

Întrebat despre modul în care s-ar putea soluționa acest blocaj dacă negocierile eșuează, liderul UDMR nu a exclus posibilitatea organizării alegerilor anticipate. Deși un astfel de scenariu este adesea considerat dificil de implementat tehnic, Kelemen Hunor a subliniat că orice este posibil din punct de vedere teoretic se poate concretiza și în practică. Până la clarificarea pașilor următori, scena politică rămâne în așteptarea votului final asupra moțiunii de cenzură, care va decide dacă România va intra într-o perioadă de reconfigurare a puterii sau va menține actuala structură administrativă.