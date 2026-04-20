În Mamaia, prețurile pornesc de la aproximativ 378 de lei pentru trei nopți la hoteluri de două stele și pot depăși 2.000 de lei la unități de cinci stele, cu mic dejun inclus, scrie Tabu.ro.

În Eforie Nord, tarifele încep de la 496 de lei fără servicii de masă și ajung până la 1.995 de lei pentru pachete cu demipensiune și acces la SPA. În Costinești, cazarea la trei stele variază între 599 de lei și 1.320 de lei cu mic dejun.

În Bulgaria, la Nessebar, o vacanță de trei nopți la hoteluri de patru stele pornește de la aproximativ 730 de lei de persoană. În Nisipurile de Aur, pachetele încep de la 650 – 750 de lei de persoană pentru trei nopți la hoteluri de trei stele.

În timp ce la hoteluri de cinci stele, cu all inclusive, costurile se situează între 2.500 și 3.250 de lei, scrie sursa citată.

„Punctual, Bulgaria câștigă de Paști că are hoteluri mari deschise. Noi deschidem mult mai puțin, suntem în pregătiri. 1 mai este startul sezonului estival în România și știm că Vama Veche este capitala litoralului, urmată de Costinești și Mamaia, capitala distracției. Aici nu avem concurență față de bulgari.

Am văzut inclusiv turiști bulgari în Vama Veche, pentru muzică, concerte și viață de noapte. De 1 mai, bulgarii câștigă poate la numărul de hoteluri de cinci stele, dar românii câștigă la calitate, mai ales la capitolul masă”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

