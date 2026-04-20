Potrivit anchetatorilor, o companie care organiza evenimente în cluburi de noapte oferea pachete „all-inclusive” ce includeau întâlniri cu escorte de lux.

Activitatea a intrat în atenția Poliției Financiare din Milano, care, sub coordonarea Parchetului, a documentat o rețea suspectată că facilita prostituția și spăla veniturile obținute din această activitate.

Fotbaliști din Serie A, printre clienții escortelor de lux

Ancheta, coordonată de procurorul adjunct Bruna Albertini și desfășurată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Milano, a dus la strângerea unui volum considerabil de probe împotriva suspecților. Aceștia ar fi acționat împreună cu alte persoane implicate, inclusiv escorte și specialiști în relații publice, conform Corriere della Sera.

Conform procurorilor, gruparea recruta femei dispuse să participe la evenimente organizate și să ofere servicii sexuale contra cost unui public select, format din persoane foarte bogate.

Printre clienți s-ar număra oameni de afaceri și „figuri cunoscute”, inclusiv un număr semnificativ de fotbaliști din Serie A, atât rezidenți în Lombardia, cât și sportivi aflați în deplasare la Milano pentru meciuri importante.

Bunuri în valoare de 1,2 milioane de euro, sechestrate

Autoritățile au dispus și sechestrarea unor bunuri în valoare de peste 1,2 milioane de euro, reprezentând profituri obținute din facilitarea prostituției. Pachetele oferite de companie includeau acces la cluburi exclusiviste și cazare în hoteluri de lux, pentru sume de ordinul miilor de euro.

Ordonanța emisă de judecătorul pentru anchete preliminare, Chiara Valori, menționează doar parțial identitatea clienților implicați.