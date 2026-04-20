Partidul Social Democrat analizează mai multe scenarii privind viitorul său la guvernare, după votul intern care a generat tensiuni și incertitudine pe scena politică.

Primul scenariu vizează ieșirea PSD de la guvernare. Social-democrații ar putea decide retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan și trecerea în opoziție, ceea ce ar duce automat la destrămarea actualei coaliții. O astfel de variantă ar deschide calea pentru moțiuni de cenzură și o posibilă criză politică majoră.

Al doilea scenariu presupune menținerea actualei formule de guvernare, cu PSD rămânând în coaliție fără modificări. Această opțiune este însă susținută doar de o minoritate din partid, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Cel de-al treilea scenariu, considerat de mulți drept un compromis, implică păstrarea coaliției pro-europene, dar cu renegocierea termenilor de funcționare. În acest caz, PSD ar rămâne la guvernare, însă ar cere schimbări semnificative în modul de colaborare și în echilibrul de putere din Executiv.

Un element-cheie care ar putea influența decisiv evoluția situației este poziția lui Ilie Bolojan. Dacă acesta va anunța retragerea, scenariul menținerii coaliției devine mai probabil. În schimb, în cazul în care Bolojan rămâne în funcție, iar partidele precum AUR sau chiar PSD inițiază moțiuni de cenzură, actuala coaliție ar putea deveni imposibil de susținut.

În acest context, următoarele ore sunt decisive pentru stabilitatea politică a României.