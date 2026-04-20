Potrivit agenției Basilica, delegația care însoțește sfintele moaște va ajunge în România în jurul orei 11:00, iar racla cu cinstitul cap al Sfântului Gheorghe va fi întâmpinată la Mănăstirea Pantocrator în jurul orei 14:30. Evenimentul va avea loc în prezența Episcopului Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Galaction, precum și a părintelui arhimandrit Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont.

Sfintele moaște vor fi așezate spre închinare în biserica mare a mănăstirii. În noaptea de 22 spre 23 aprilie va fi oficiată slujba de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Joi dimineață, de la ora 08:00, va fi săvârșit acatistul sfântului, urmat de Sfânta Liturghie, începând cu ora 09:00.

Arhimandritul Serafim Baciu a transmis un îndemn către credincioși să participe la acest moment cu rugăciune și evlavie.

„Îndemnăm pe toți pelerinii și iubitorii de sfinți ca în aceste zile să vină și să înalțe rugăciuni smerite în fața raclei ce conține cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este grabnic ajutător și vindecător”, a declarat acesta pentru Basilica.

Totodată, clericul a subliniat importanța unei atitudini adecvate pe durata pelerinajului: „Rugăm pe toți închinătorii ca în aceste zile să dea dovadă de răbdare, decență și bunăcuviință, ca întreg pelerinajul să fie marcat în primul rând de rugăciuni smerite”.

Pelerinajul organizat de Duminica Mironosițelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit o tradiție în ultimii 11 ani, atrăgând mii de credincioși din întreaga țară. Aceștia vin să se închine atât la moaștele din patrimoniul mănăstirii, cât și la relicve aduse din diferite zone ale lumii creștine.

Părintele Serafim Baciu a evidențiat și caracterul istoric al evenimentului, precizând că este pentru prima dată când capul Sfântului Gheorghe este adus în România, chiar în preajma zilei sale de prăznuire, ceea ce reprezintă „o bucurie în plus pentru toți cei care îl au ca ocrotitor”.