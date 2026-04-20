Evenimentul a avut loc pe 21 iunie 2001, în Australia de Vest, fiind realizat de compania BHP, unul dintre cei mai mari producători de minereu de fier din lume.

Un „șarpe” feroviar de peste 7 kilometri

Trenul-record avea o lungime totală de 7,353 kilometri și era format din 682 de vagoane încărcate cu minereu de fier. Ansamblul era pus în mișcare de opt locomotive diesel-electrice de mare putere, ceea ce îl transforma într-un adevărat gigant al transportului feroviar.

Prin dimensiunile sale, trenul depășea lungimea mai multor localități la un loc, fiind comparat adesea cu un „șarpe de oțel” întins pe kilometri întregi.

Aproape 100.000 de tone și mii de roți

Pe lângă lungime, recordul stabilit a inclus și greutatea impresionantă: 99.732,1 tone metrice, ceea ce l-a transformat în cel mai greu tren din istorie. În total, ansamblul feroviar avea 5.648 de roți, o cifră care reflectă dimensiunea excepțională a proiectului.

Un traseu de sute de kilometri prin deșertul australian

Trenul a parcurs aproximativ 275 de kilometri, între minele Newman și Yandi și portul Port Hedland, unul dintre cele mai importante huburi de export de minereu din lume.

Acest transport nu a fost doar o demonstrație de forță industrială, ci și un test tehnologic important pentru sistemele moderne de control feroviar.

Tehnologie avansată și control de la distanță

Un element remarcabil al proiectului a fost sistemul de operare: toate cele opt locomotive puteau fi controlate de un singur mecanic aflat în locomotiva din față. Unitățile erau distribuite de-a lungul garniturii la distanțe de aproape un kilometru, dar funcționau sincronizat.

Locomotivele utilizate erau modele General Electric AC6000CW, printre cele mai puternice din acea perioadă, capabile să susțină greutăți extreme pe distanțe lungi.

Recordul stabilit în Australia rămâne și astăzi unul dintre cele mai impresionante din istoria transportului feroviar, ilustrând limitele la care poate ajunge ingineria modernă atunci când este împinsă la maximum.