Telefonul a devenit un obicei aproape automat, prezent de dimineața până seara. Tocmai de aceea, senzația de „pauză” pe care o oferă este ușor de confundat cu relaxarea reală.

Ce se întâmplă în creier când stai pe telefon

Atunci când derulezi conținut pe telefon, creierul este expus la foarte multe informații într-un timp foarte scurt. Imaginile, clipurile și textele se schimbă rapid, iar mintea trebuie să proceseze constant ceva nou, fără pauză.

„Dacă îți folosești telefonul mobil pentru a te relaxa mental, faci exact opusul pentru creierul tău. Cum pot atât de multe tipuri diferite de informații să relaxeze creierul? De fapt, ajunge să te epuizeze mental”.

Chiar dacă apare o senzație de plăcere, aceasta este dată de dopamină și nu înseamnă că organismul se odihnește. Practic, creierul este stimulat continuu, iar oboseala reală este doar acoperită temporar.

Efectele care apar în timp

Pe termen mai lung, acest obicei începe să se vadă. Timpul petrecut în fața ecranului, mai ales seara, afectează somnul și starea generală. Lumina telefonului interferează cu producția de melatonină, hormonul care reglează somnul. Din cauza asta, somnul devine mai superficial, iar dimineața apare senzația că nu te-ai odihnit suficient.

În plus, pot apărea stări de anxietate, dureri de cap sau chiar episoade de depresie, mai ales atunci când expunerea la ecran devine constantă.

Ce înseamnă, de fapt, o pauză reală pentru creier

Neurologul nu spune că telefonul trebuie eliminat complet, ci că ar trebui înlocuit treptat cu alte activități care ajută cu adevărat mintea să se liniștească. Exercițiile de respirație, scrisul într-un jurnal sau cititul sunt exemple simple care încetinesc ritmul și permit creierului să se relaxeze. La fel de utile pot fi o plimbare scurtă sau o discuție cu cineva apropiat. Ideea de bază este că relaxarea reală nu vine din stimulare constantă, ci din liniște și ritm mai lent, notează presa străină.

Dependența de ecran, un obicei greu de controlat

Telefonul a devenit pentru mulți o obișnuință greu de schimbat. Totuși, primul pas este să înțelegi ce efect are asupra ta. Odată ce realizezi că acea „relaxare” nu este, de fapt, odihnă, devine mai ușor să faci mici schimbări. Nu este vorba de reguli stricte, ci de alegeri mai conștiente, care ajută creierul să se refacă cu adevărat.