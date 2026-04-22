Sărbătoarea 22 aprilie 2026. Sfântul Teodor, sărbătorit azi de creștinii ortodocși. Cruce neagră în calendar

Sărbătoarea 22 aprilie 2026. Sfântul Teodor, sărbătorit azi de creștinii ortodocși. Cruce neagră în calendar
Sărbătoarea 22 aprilie 2026. Sfântul Teodor, sărbătorit azi de creștinii ortodocși. Cruce neagră în calendar

Pe data de 22 aprilie a fiecarui an se face pomenirea Sfântului Teodor. Este cruce neagră în calendar.

Sfantul Teodor s-a nascut in satul Sicheon din Galatia. Inca din copilarie, acesta ravnind spre viata ascetica, a indragit postul si rugaciunea. Mamei sale care dorea sa-l inroleze in armata, i-a aparut in vis Sfantul Mucenic Gheorghe spunandu-i ca Teodor era chemat la slujirea imparatului Cerurilor, si nu cea a imparatului pamantesc. Atat Sfantul Gheorghe cat si Maica Domnului aveau sa i se arate in numeroase randuri Cuviosului Teodor, povatuindu-l si salvandu-l din cursele vrasmajului diavol.

Pentru ravna deosebita si pentru dragostea sa, Dumnezeu i-a daruit Sfantului Teodor darul facerii de minuni. El a devenit astfel cunoscut mai ales ca vindecator al bolilor.

Sfantul Teodor Sicheotul a fost numit Episcop in Anastasiopolis, in pofida vointei lui, unde a pastorit vreme de unsprezece ani, dupa care s-a intors la manastirea de metanie, unde s-a nevoit pana la sfarsitul vietii sale. Sfantul Cuvios Teodor Sicheotul s-a mutat la Domnul la anul 613, in vremea domniei imparatului bizantin Heraclius.

Troparul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul
Glasul 2
Cunoscut fiind din scutece sfinţit şi arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile şi mulţimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfinţenie, Părinte Ierarhe Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi.

Condacul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul
Glasul 3
Fecioara astăzi...
Ca pe unul ce prin faptele cele bune te-ai suit ca într-un car de foc, purtătorule de Dumnezeu, ai alergat către Locaşurile cele Cereşti şi ca un înger vieţuind, împreună cu oamenii, ca un om, dănţuieşti împreună cu îngerii. Pentru aceasta te-ai şi arătat vas Dumnezeiesc al minunilor, Preacuvioase Părinte Teodor.
 
Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Nearh;

- Sfantului Apostol Natanael;

Maine, 23 aprilie, facem pomenirea Sfantului Mucenic Gheorghe.

Sărbătoarea zilei: 21 aprilie 2026. Un mare sfânt, cinstit de Biserică. Cruce neagră în calendar

Sursa: CrestinOrtodox.ro

 