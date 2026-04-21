Locuința sa de pe Coasta de Azur este una aparte, cu vedere spectaculoasă la Marea Mediterană, dar mai ales cu un design interior care nu trece neobservat. Fiecare colț al casei reflectă gusturile și personalitatea puternică a vedetei.

Un decor nonconformist, plin de personalitate

Casa este amenajată chiar de Mihaela Rădulescu, fără ajutorul designerilor. Stilul ales combină elemente moderne cu influențe art-deco și accente artistice îndrăznețe.

Printre piesele care atrag atenția se numără obiecte de mobilier neobișnuite, sculpturi cu forme anatomice, picturi nud și perdele cu design inspirat din rochii. Atmosfera este completată de culori neutre și materiale de calitate, alese cu grijă.

„Fiecare își colorează viața și pereții cum simte”, a transmis vedeta, subliniind că locuința este o extensie a propriei identități și a stării de spirit.

Terasa, locul preferat al vedetei

Unul dintre cele mai apreciate spații din casă este terasa generoasă, de unde se deschide o priveliște impresionantă către mare. Aici, Mihaela Rădulescu își petrece mare parte din timp, fie pentru relaxare, fie pentru a împărtăși momente cu urmăritorii din mediul online.

Deși locuiește într-un decor luxos, vedeta preferă un stil de viață surprinzător de simplu. Aceasta a declarat în repetate rânduri că se ocupă singură de treburile casnice: face curățenie, spală geamurile și merge personal la cumpărături.

Pasiunea pentru gătit este, de asemenea, o parte importantă a rutinei zilnice. Vedeta prepară frecvent mese sănătoase și își invită prietenii la cină, considerând aceste activități o sursă de relaxare și echilibru.