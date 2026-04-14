Vedeta spune că, în tot acest timp, a fost nevoită să facă față nu doar pierderii, ci și unor situații tensionate legate de accesul la bunurile comune și relația cu familia partenerului.

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest OM incredibil și cum șocul și durerea de la moartea lui au fost cu atât mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc încă un șoc paralel. Sunt prea multe știri false despre Salzburg, așa că iată varianta MEA de REALITATE. Cea despre care am tăcut complet timp de 8 luni: Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele două case ale noastre din Elveția doar ca să ne salvez pisicile și să-mi iau lucrurile înapoi. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am trăit și am iubit acolo.”

Mihaela Rădulescu susține că nu a cerut niciun ban sau bunuri familiei lui Baumgartner însă cu toate acestea a avut parte de un comportament teribil din partea familiei bărbatului.

„Nu, nu i-am cerut NICIODATĂ familiei sale NICIUN ban, nici case, nici una dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barca, NIMIC de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ce nu înțeleg este de ce nu poți lua totul, dar ar trebui să accepți că durerea noastră ne-ar trebui să ne țină aproape. Am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca pe cel mai bun fiu și care m-a iubit pe mine ca pe cel mai bun partener adult.

Nu, nu i-am dat în judecată pe părinți pentru nimic, nici pentru că mi-au invadat intimitatea, intrând în casele noastre cu străini, invadând intimitatea lui Felix într-un mod care i-ar fi putut face rău, și împachetând lucrurile mele ca pe niște gunoaie. Nu mă gândesc la ceva mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu”

Vedeta respinge și acuzațiile potrivit cărora ar fi luat bunuri de valoare după decesul partenerului și spune că a fost nevoită să își dovedească dreptul asupra propriilor lucruri.

„Nu, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult ar fi dorit unii să mă portretizeze ca… „tipic român”, chiar au ales românul greșit în asta. Ar trebui să le fie rușine tuturor; astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un orb idiot. Dacă intenția lor a fost să mă rănească, scuze, m-au rănit dublu. Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case ale noastre, după 12 ani de conviețuire.”

Cum ar fi fost tratată Mihaela Rădulescu de familia lui Felix Baumgartner

În final, mesajul face referire la modul în care a fost tratată în această perioadă și la decizia de a vorbi public despre aceste lucruri. Ea spune că tăcerea i-a fost interpretată greșit și că situația a depășit limitele decenței.

„Sunt ultima persoană care vrea să aibă o conversație publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost înțeleasă greșit ca… „să o tot umilim, să mințim despre ea, să angajăm trei avocați împotriva ei (3!!!), împotriva femeii care își dorea doar lucrurile înapoi, toate trei plătite cu recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…Fiecare limită a decenței a fost depășită și ceea ce mi-au făcut când în sfârșit am primit „permisiunea” să-mi iau lucrurile înapoi nu este ceva despre care să tac. Respectul și reputația mea contează”, a scris Mihaela Rădulescu.