„Poporul ungar a vorbit și și-a luat înapoi țara! O respingere clară a corupției și a influențelor externe”, a scris Alexander Soros online, comentând schimbarea politică de la Budapesta.

The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺 — Alex Soros (@AlexanderSoros) April 12, 2026

Mesajul vine pe fondul unui context politic tensionat, în care numele Soros a fost, timp de ani de zile, utilizat de premierul Viktor Orbán și partidul Fidesz ca simbol al unei presupuse ingerințe externe.

George Soros, tatăl lui Alexander Soros, a fost frecvent prezentat în campaniile din Ungaria drept personificarea influenței Bruxelles-ului și a rețelelor globaliste criticate de guvern.

De-a lungul anilor, retorica lui Orbán a transformat familia Soros într-un element central al discursului politic de la Budapesta.

În 2023, guvernul ungar a lansat o campanie vizuală în care Alexander Soros apărea alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca parte a unei noi serii de afișe și mesaje publice ce denunțau „presiunea externă” asupra Ungariei. A fost prima dată când Alexander Soros a devenit ținta directă a unei campanii politice de stat, după ani în care figura dominantă în această narațiune fusese tatăl său.