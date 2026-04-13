Fiul lui George Soros, reacție după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria: „Poporul și-a luat țara înapoi”

Alexander și George Soros
Alexander Soros, fiul miliardarului american George Soros, a reacționat public după rezultatul alegerilor din Ungaria, printr-o postare în care a transmis că „oamenii din Ungaria au vorbit și și-au luat țara înapoi”. El a descris votul drept „o respingere vehementă a corupției înrădăcinate și a interferențelor străine”.

„Poporul ungar a vorbit și și-a luat înapoi țara! O respingere clară a corupției și a influențelor externe”, a scris Alexander Soros online, comentând schimbarea politică de la Budapesta.

Mesajul vine pe fondul unui context politic tensionat, în care numele Soros a fost, timp de ani de zile, utilizat de premierul Viktor Orbán și partidul Fidesz ca simbol al unei presupuse ingerințe externe.

George Soros, tatăl lui Alexander Soros, a fost frecvent prezentat în campaniile din Ungaria drept personificarea influenței Bruxelles-ului și a rețelelor globaliste criticate de guvern.

De-a lungul anilor, retorica lui Orbán a transformat familia Soros într-un element central al discursului politic de la Budapesta.

În 2023, guvernul ungar a lansat o campanie vizuală în care Alexander Soros apărea alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca parte a unei noi serii de afișe și mesaje publice ce denunțau „presiunea externă” asupra Ungariei. A fost prima dată când Alexander Soros a devenit ținta directă a unei campanii politice de stat, după ani în care figura dominantă în această narațiune fusese tatăl său.