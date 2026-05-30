Nadia Comăneci, după ce a fost omagiată la 50 de ani de la Montreal 1976: Tot timpul mi-am dorit să îmi descopăr limitele

Sursă: Realitatea.Net

Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce și a rememorat cu emoție momentul în care a devenit campioană olimpică la doar 14 ani, spunând că este mândră de curajul său de atunci.

"Uitându-mă la fetița de 14 ani și gândindu-mă ce înseamnă să concurezi la Jocurile Olimpice, chiar eu mă emoționez, văzând acea fetiță cu tăria pe care a putut să o aibă la 14 ani și mai ales la bârnă, care este atât de dificilă și în momentul în care intri într-o competiție mare, cum e Olimpiada, încep să îți tremure puțin picioarele", atransmis Nadia Comăneci, după ceremonia de la Palatul Cotroceni .

Pentru că 2026 a fost declarat "Anul Nadia Comăneci", ea a mărturisit că dorește ca acesta să fie un prilej pentru a atrage copiii către sport.

"Sunt mândră de acea fetiță, sunt mândră că pot să fiu aici să sărbătoresc acest moment minunat împreună cu familia mea de aici și cu soțul, care nu a văzut până acum căldura românilor și tradițiile noastre, și sper că această nu numai vizită și anul Nadia să fie un restart pentru generația de astăzi (...). Trebuie să creăm posibilități pentru copii ca să practice sport, este extrem de important să fie ocupați cu ceva, sunt foarte multe distracții la vârsta aceasta fragedă și copiii au tendința să se ducă în direcții care nu sunt chiar bune, iar sportul este un loc care te învață toate calitățile de care ai nevoie. (...) Sunt lucruri și valori extrem de importante care se învață prin sport", a precizat fosta mare gimnastă.

Nadia Comăneci a explicat că a fost mereu motivată să își depășească limitele.

"Talentul este foarte binevenit, dar nu îți dai seama că ai talent decât după ce descoperi la ce ai talent. De fiecare dată când antrenorul meu îmi spunea 'Astăzi ai de făcut 10 bucăți', eu făceam 11. Îmi spunea 12, eu făceam 13. Și am realizat că, în timp, fiecare plus pe care l-am făcut în acea zi mi-a ajutat bagajul să fie mai plin. Tot timpul mi-am dorit să îmi descopăr limitele - mă gândeam 'Oare pot numai zece sau pot să fac mai mult?", a mărturisit aceasta. Ea a făcut, de asemenea, un apel pentru încurajarea practicării sportului încă de la vârste fragede.

"Am pierdut foarte mult la bază ... dăm bani sus, celor care au câștigat, dar e nevoie de ceva la școală - educație fizică și sport, să acoperim acea bază. Fiecare școală are un loc unde poate crea posibilitatea copiilor să facă sport și a aduce profesori de sport care să fie plătiți mai mult și să aibă acest interes ca să ajute copiii", a mai spus fosta campioană.