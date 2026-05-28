Scandal uriaș la Câmpina: Antrenor de înot cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani

Caz șocant în sportul românesc: un antrenor de înot de la Clubul Sportiv Câmpina este anchetat penal pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 12 ani. Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, în timp ce autoritățile locale au reacționat dur și solicită demiterea imediată a acestuia din funcție.

O anchetă penală de o gravitate extremă zdruncină comunitatea din Câmpina, unde un instructor de înot în vârstă de 42 de ani este acuzat că a profitat de poziția sa pentru a abuza o minoră. Primele date din dosar indică acțiuni sistematice, care s-au întins pe o perioadă lungă de timp, chiar în timpul orelor de antrenament.

Percheziții în Scorțeni și detalii din dosarul IPJ Prahova

Cercetările judiciare au fost declanșate la jumătatea lunii mai 2026, după ce mama unei fetițe de 12 ani a mers la sediul poliției pentru a denunța abuzurile. Femeia le-a explicat oamenilor legii că fiica sa a căzut victimă comportamentului deviant al bărbatului în timp ce se afla la ședințele de pregătire sportivă.

Joi, coordonatorii anchetei din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au trecut la măsuri directe și au descins cu mandat de percheziție la locuința suspectului, situată în comuna Scorțeni. Surse din mediul judiciar au dezvăluit pentru Agerpres că abuzurile nu au fost izolate, ci s-ar fi produs în mod repetat pe parcursul ultimelor 12 luni. Bărbatul, care activează ca antrenor în cadrul Clubului Sportiv Câmpina, a fost ridicat de mascați și dus direct la audieri pentru a da explicații în fața procurorilor, care încearcă să stabilească întreaga dimensiune a activității sale infracționale.

Reacția fermă a edilului Irina-Mihaela Nistor: „Siguranța copiilor e o prioritate absolută”

Ecourile acestui scandal au provocat o undă de șoc și revoltă în rândul comunității locale, dat fiind faptul că suspectul lucra zilnic cu grupuri de copii. Primarul municipiului Câmpina, Irina-Mihaela Nistor, a luat imediat o poziție oficială prin intermediul unui comunicat administrativ.

Edilul a condamnat fără echivoc orice formă de abuz și a cerut public ca instructorul să plece imediat din club:

„Dezaprob și condamn ferm orice formă de comportament abuziv. Siguranța minorilor trebuie să fie o prioritate absolută. Solicit public antrenorului vizat să își prezinte demisia de îndată. Până la finalizarea anchetei, consider că acesta trebuie să se retragă din orice activitate care implică interacțiunea cu minorii”.

Precedente sumbre în sportul juvenil românesc

Investigația de la Câmpina readuce în atenție vulnerabilitatea copiilor înscriși la cluburile sportive din țară. Cazul actual amintește de un alt scandal de proporții care a avut loc în anul 2024, când un tehnician de înot din cadrul clubului Dinamo a ajuns în arest preventiv sub acuzația de viol, victima de la acea vreme fiind o fetiță în vârstă de doar 7 ani.