Reforma lui Bolojan la Oradea, desființată de Curtea de Conturi. Raport incendiar: decontări pe numele morților-VIDEO

Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave la operatorul de transport Oradea. Societatea Transport Local Oradea a emis abonamente ilegal elevilor și chiar persoanelor care au decedat.

Inspectorii au constat că s-au cerut sume uriașe de la Bugetul Local pentru aceste facilități utilizate ilegal, auditorul a trecut în raport, următoarele:

decontarea nejustificată a unor abonamente pentru transportul public în comun pentru categoria de beneficiari ,,pensionar la limită de vârstă”, persoane decedate la momentul eliberării abonamentului.

În concret, urmare a intersectării bazelor de date reprezentând totalitatea abonamentelor de călătorie emise de către societatea Oradea Transport Local SA pentru categoria ,, pensionar la limită de vârstă” cu bazele de date a persoanelor fizice decedate, rezultă că au fost decontate lunar în mod eronat abonamente de călătorie pentru persoane decedate.

Compania de Transport nu a actualizat prețul biletelor din 2022 până în prezent, chiar și legea cere ca operatorul să ceară consiliului local majorarea prețurilor.

De asemenea, s-a descoperit faptul că nu există un sistem clar pentru construirea prețului pentru mijloacele în transport.

Mai mult, Compania de Transport a plătit redevențe mai mari la Bugetul Local, în cuantum de 70.724 lei, pentru autobuzele cumpărate de municipalitate.

În același timp, mare eficiență bugetară realizată de Bolojan la Oradea se vede în structura de personal a companiei. Din cei 485 de angajați, 262 sunt angajați ca șoferi și reprezintă 55% din organigramă, 149 de angajați sunt la departamentul tehnic, iar 71 de persoane lucrează la partea administrativă.

Totodată, datele financiare de la aeroportul din Oradea arată dezastrul lăsat în urmă de Bolojan. Consiliul județean a cheltuit 3,3 milioane de euro pentru zboruri aproape goale, de exemplu o cursă recentă a avut doar doi pasageri.