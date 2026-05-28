Stenograme incendiare în dosarul Hidroelectrica. Cum s-a negociat conducerea companiei

Ies la iveală interceptări incendiare despre cum s-a negociat preluarea conducerii HidroElectrica de către Dan Iulius Plaveti. Procurorii DNA l-au interceptat în 2023 pe directorul Complexului Energetic Oltenia în dosarul în care directori din linia a doua au fost acuzați de luare de mită.

Ion Macovei: Deci, vreau să-mi confirmi o problemă.

Dan Iulius Plaveti: Te rog.

Ion Macovei: Pentru director la Hidroelectrica.

Dan Iulius Plaveti: Ce problemă pentru director la Hidroelectrica?

Ion Macovei: Dacă vrei să mergi acolo. A venit... S-a auzit chestia asta și, dacă vrei să mergi acolo, e OK, că Badea va pleca.

Dan Iulius Plaveti: Va pleca Badea?

Ion Macovei: Da... (neinteligibil). Și a fost întrebat și Dan Gheorghiu odată, că a sunat el și domnul general Nicolaescu.

Dan Iulius Plaveti: Îhî.

Ion Macovei: A zis: „Este OK. El e pe strategie energie”. Și a zis: „OK, nu e nicio problemă”.

Dan Iulius Plaveti a primit asigurări de la Macovei că discuția privind numirea lui la șefia Hidroelectrica s-a purtat la nivel de ministru.

Ion Macovei: Și cu Hidroelectrica ești OK atunci, eu mă duc și transmit chiar acum că aplicăm.

Dan Iulius Plaveti: Îhî... Și practic o să vină prin ministru sau prin...?

Ion Macovei: Ce? Numirea?

Dan Iulius Plaveti: Nu, păi să mă întrebe cineva de sănătate despre asta?

Ion Macovei: Ministrul.

Dan Iulius Plaveti: Ministrul?

Ion Macovei: Da. Dacă nu se întâmplă săptămâna asta și dacă numirea nu se întâmplă săptămâna asta, când vine Gheorghiu mergi cu dl. Gheorghiu, cu domnul general și problema s-a rezolvat.

Dan Ioan Gheorghiu este conectat la mai multe zone din energie prin firma ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA S.A. El a avut contracte fără număr atât cu Complexul Energetic Oltenia, cât și cu multe alte companii strategice din energie. La dosar apar discuții între Plaveti și Gheorghiu, atât pe tema numirii la șefia Hidroelectrica, dar și legate de echipamente și materiale care să le fie băgate pe gât firmelor care au lucrări la CE Oltenia. Dan Ioan Gheorghiu a fost consilier al ministrului Sebastian Burduja. În acest dosar instrumentat de DNA, el a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA și a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Ioan Dan Gheorghiu, și el om de afaceri, a fost numit în 2012 consilier onorific al fostului premier Victor Ponta, iar în urmă cu doi ani a devenit președintele Asociației Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, funcție pe care o deține și în prezent.

Dan Ioan Gheorghiu: Și zicea ăsta... Sorin Stuparu... Îl știi pe Sorin Stuparu?

Dan Iulius Plaveti: Nu, nu-l știu.

Dan Ioan Gheorghiu: El de unde te știe pe tine?

Dan Iulius Plaveti: Poate ne-om fi întâlnit vreodată, dar...

Dan Ioan Gheorghiu: În fine...

Dan Iulius Plaveti: ... nu rețin eu numele...

Dan Ioan Gheorghiu: ...zice: „Știi că noi ne... ne zbatem să-l aducem pe Dan Plaveti la Hidro?”. Zic: „Bă, felicitări, foarte bine, poate vine și el acasă și se potolește și el cu drumurile astea, că prea bate mii de kilometri în fiecare zi...”.

Dan Iulius Plaveti: ... râde... Mulțumesc!

Plaveti a purtat discuții despre postul de la Hidroelectrica și cu un anume Corneliu Stanca, un alt influencer guvernamental, care l-a asigurat că discuția s-a purtat și la Ambasada Statelor Unite. Stanca era consilier superior în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Corneliu Stanca: Acum, totodată, vreau să vă gândiți și dumneavoastră către ce înclinați? CEO sau Hidro?

Dan Iulius Plaveti: Este evident că între cele două prefer unul singur... Deci, eu sunt din București, nu sunt de la Târgu Jiu, deci evident că prefer Hidro...

Corneliu Stanca: Hidro...

Dan Iulius Plaveti: ...măcar pentru faptul că sunt aici, în București.

Corneliu Stanca: Am înțeles.

Dan Iulius Plaveti: În afară de faptul că, dacă CEO este o chestie care se micșorează, Hidro e o chestie care crește, deci evident că-ți dorești o chestie unde trebuie să crești, nu unde să...

Corneliu Stanca: Îhî...

Dan Iulius Plaveti: Nu unde să te ocupi de dat... trimis oamenii acasă și toate nebuniile.

Corneliu Stanca: Am înțeles.

Stanca l-a adus în discuție și pe fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman.

Corneliu Stanca: Vă puteți baza pe tot sprijinul nostru. Și când spun al nostru, mă refer la un grup mai larg, nu numai al meu personal. V-am zis, inclusiv cu Ambasadorul Statelor Unite, inclusiv domnul Zuckerman, adică...

Dan Iulius Plaveti: Îhî...

Corneliu Stanca: E un grup mai larg. Și în cazul în care o să trec eu prin Târgu Jiu, o să vă dau un telefon...

Dan Iulius Plaveti: Îhî...

După ce a fost asigurat că Badea nu mai rămâne la Hidroelectrica, Plaveti este asigurat și că numirea lui a fost discutată chiar și la nivel de CSAT.

Ion Macovei: Sută la sută! Asta v-o spun sigur, 99% erați dumneavoastră. Discuție la nivel de CSAT, deci au fost discuții. S-au discutat niște oameni... s-a zis: „Cel mai bun pentru Hidro este domnul...”. Acum...

Dan Iulius Plaveti: Nu știu, că mie nu mi-a zis nimeni până în ziua de astăzi. Deci...

Ion Macovei: Păi, astea sunt discuții între trei, patru, cinci oameni. N-a fost scoasă pe piață să... începem lupta. Dacă o scoți pe piață, o să înceapă o luptă...

Dan Ioan Gheorghiu: Începe lupta! Da, sigur!

Până la urmă, Dan Iulius Plaveti a trebuit să se mulțumească cu patru ani la Complexul Energetic Oltenia. Potrivit unui document al DNA, pe parcursul derulării investigațiilor, Plaveti le-a pus la dispoziție procurorilor listele cu produsele a căror achiziție a fost aranjată. Tocmai de aceea, Plaveti are calitatea de martor în dosar.