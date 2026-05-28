Bătaie într-un liceu din Tulcea. Doi elevi au fost bătuți și sechestrați de cinci colegi

Scene șocante într-un liceu din Tulcea, unde cinci elevi sunt cercetați de polițiști, fiind acuzați că au agresat și sechestrat doi colegi. În urma anchetei, doi dintre tinerii implicați au fost plasați în arest la domiciliu.

"Cercetările au fost demarate ca urmare a sesizării privind agresarea a doi elevi, incident ce a avut loc în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Tulcea, la data de 14 mai 2026", a transmis IPJ Tulcea.

Potrivit reprezentanților instituției, persoanele cercetate, elevi în clasele a IX-a şi a X-a, ar fi săvârşit infracţiuni de lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate în mod ilegal, tâlhărie calificată, ameninţare, şantaj şi influenţarea declaraţiilor.

"Faţă de cei cinci a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale pentru comiterea infracţiunilor mai sus menţionate", a menționat sursa citată.

Doi dintre elevii cercetaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, ulterior au fost prezentați Judecătoriei Tulcea care a decis să fie arestaţi la domiciliu.