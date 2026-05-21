Ziua preferată a românilor pentru cumpărături. Retailerii fac atunci cele mai mari încasări din săptămână

Românii au un adevărat ritual al cumpărăturilor, iar datele arată clar că există o zi a săptămânii în care cheltuielile ating cote maxime.

O analiză realizată de Global Payments, pe baza tranzacțiilor efectuate între ianuarie și aprilie 2026, scoate la iveală modul în care consumatorii își organizează cheltuielile de la începutul până la finalul săptămânii.

Studiul arată că fiecare zi vine cu un anumit tip de comportament: unele sunt dedicate cumpărăturilor mari și aprovizionării, în timp ce altele sunt rezervate serviciilor medicale, achizițiilor premium sau cumpărăturilor rapide.

Vinerea, ziua în care românii cheltuie cel mai mult

Concluzia principală a analizei este clară: vinerea domină detașat clasamentul cumpărăturilor în România.

În supermarketuri, valoarea totală a plăților făcute cu cardul în zilele de vineri a trecut de 171 de milioane de lei în perioada analizată. În același timp, bonul mediu s-a apropiat de 107 lei.

În Vinerea Mare s-a înregistrat chiar un vârf spectaculos, cu peste 15 milioane de lei tranzacționați într-o singură zi în această categorie.

Și benzinăriile au avut cele mai mari încasări tot vinerea. Tranzacțiile au depășit 35 de milioane de lei, iar bonul mediu a fost de aproximativ 125 de lei.

În magazinele de bijuterii și ceasuri, aceeași zi de vineri aduce cele mai multe cumpărături, iar valoarea medie a bonului sare de 560 de lei.

Nici librăriile nu scapă de febra cumpărăturilor de final de săptămână. Potrivit datelor analizate, vineri se cheltuie aici peste 800.000 de lei, cu un bon mediu de aproape 90 de lei.

Sâmbăta aduce cel mai mare trafic în magazine

Dacă vinerea este asociată cumpărăturilor consistente și aprovizionării, sâmbăta este ziua în care magazinele și serviciile sunt luate cu asalt.

În supermarketuri și magazine alimentare se înregistrează aproximativ 1,5 milioane de tranzacții cu cardul în fiecare sâmbătă, iar valoarea totală a acestora ajunge la aproximativ 133 de milioane de lei.

Bonul mediu este ceva mai mic decât vinerea, în jur de 90 de lei, însă numărul total al cumpărăturilor este mai mare.

Sâmbăta este și cea mai aglomerată zi pentru spălătoriile auto, unde traficul depășește cu aproximativ 18% nivelul înregistrat vineri.

În florării, diferența este și mai mare. Numărul tranzacțiilor crește cu peste 40% comparativ cu vinerea, iar bonul mediu urcă la aproximativ 120 de lei — cel mai ridicat nivel din întreaga săptămână pentru acest sector.

Și magazinele de haine și încălțăminte profită de aglomerația de weekend. Chiar dacă sunt mai puține tranzacții decât în alte zile, valoarea cumpărăturilor este mai mare, cu bonuri medii care ajung aproape de 180 de lei.

Primele zile din săptămână sunt rezervate serviciilor și cumpărăturilor premium

Analiza arată că începutul săptămânii este dominat de servicii medicale și achiziții specializate.

Luni și marți sunt zilele în care românii merg cel mai des la dentist, iar marți valoarea medie a unei plăți depășește 680 de lei.

Mijlocul săptămânii vine cu alte obiceiuri de consum. Miercurea este ziua preferată pentru cumpărarea de ochelari și produse de optică. Tranzacțiile din această categorie ajung la aproximativ 3,2 milioane de lei.

În zona bijuteriilor și ceasurilor, marțea și miercurea apar unele dintre cele mai mari achiziții ale săptămânii, cu valori care depășesc frecvent media obișnuită. Joi și vineri sunt asociate mai ales cu serviciile medicale și fizioterapia, unde valorile bonurilor se află printre cele mai ridicate din întreaga săptămână.