Ceartă în toată regula între ministrul Mediului și o jurnalistă. „E foarte bine că țipați peste mine” - VIDEO

Un moment tensionat a avut loc la Palatul Victoria, unde ministra Mediului, Diana Buzoianu, a intrat într-un schimb aprins de replici cu o jurnalistă, în timpul unor declarații acordate presei.

Discuția a pornit de la acuzațiile lansate anterior de ministră la adresa publicației Gândul, pe tema unor informații pe care oficialul le catalogase drept fake news.

Întrebarea care a declanșat conflictul

Jurnalista i-a cerut explicații ministrului Mediului și a întrebat când va prezenta scuze publice pentru acuzațiile făcute.

„Doamna ministru, vroiam să vă întreb când o să prezentați scuze publicației Gândul pentru faptul că i-ați acuzat de fake news, după care v-am demonstrat în vreo 3 rânduri că nu este fake news, dimpotrivă, dumneavoastră ați lansat un fake news. Aș vrea să știu când veți face lucrul acesta public, la fel cum ați făcut și defăimarea noastră?”, a întrebat jurnalista.

Replica ministrului a venit imediat și tonul discuției a devenit rapid tensionat.

„Victimizarea să știți că nu ține cont de jurnalism”

Diana Buzoianu a respins acuzațiile și a acuzat publicația că ar încerca să se victimizeze.

„Victimizarea să știți că nu ține cont de jurnalism, de etic”, a răspuns ministra Mediului.

Discuția nu s-a oprit aici. În timp ce jurnalista a continuat să îi ceară explicații, cele două au început să vorbească simultan, schimbul de replici devenind din ce în ce mai aprins.

La un moment dat, ministra Mediului a reacționat iritată față de insistențele jurnalistei.

„E foarte bine că țipați peste mine, dar să știți că adevărul nu o să fie spus în felul acesta. Realitatea este că ați mințit și sunteți tare supărați că cineva v-a spus că ați mințit”, a declarat Diana Buzoianu.

Moment tensionat și la plecarea ministrului

După schimbul de replici, ministra s-a pregătit să plece, însă s-a întors din drum pentru a-i mai răspunde încă o dată jurnalistei, reluând disputa verbală în fața camerelor de filmat.

În final, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a intervenit pentru a calma situația și a întrerupe schimbul de replici.

„Aș avea rugămintea să punem capăt acestui nou schimb care nu are relevanță în acest cadru”, a declarat aceasta.