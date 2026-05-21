Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, replică pentru Ilie Bolojan pe proiectul de la Doicești: „Nu are nimeni calitate să se exprime pe persoană fizică”

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, lansează acuzații dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia privind presupusa ineficiență a proiectului nuclear de la Doicești. Într-o intervenție în exclusivitate la „Lupta pentru România”, la Realitatea PLUS, Ivan a demontat, punct cu punct, argumentele premierului, avertizând că astfel de poziții publice pot afecta grav dezvoltarea industriei energetice.

Ivan susține că premierul nu are legitimitatea de a pune sub semnul întrebării un proiect strategic, deja finanțat și aflat într-un stadiu avansat.

„Nu are nimeni calitate să se exprime, pe persoană fizică, fie că ești ministru, fie că ești premier interimar, asupra unui proiect de sute de milioane de euro investiți deja și care are valoare de peste 5 miliarde de dolari în total și care riscă să pună în pericol valoarea acțiunilor Companiei Nucleare Electrice, care este una dintre cele mai importante companii din România.”

Fostul ministru subliniază că proiectul beneficiază de interes masiv din partea investitorilor internaționali, ceea ce reprezintă, în opinia sa, cea mai solidă garanție.

„Faptul că ai companii private dispuse să investească până la 700 de miliarde reprezintă cel mai mare test de viabilitate a proiectului.”

Ivan avertizează că România nu își poate permite blocaje politice într-un domeniu atât de strategic precum energia, mai ales într-un context global în care producția internă devine esențială.

„Orice țară care vrea să fie puternică în următorii 10 ani trebuie să producă mai multă energie. Energia nucleară este cea mai sigură și cea mai utilă zonă de producție de energie electrică, care, la rândul lor, vor alimenta economiile, vor alimenta industriile, vor alimenta fabricile de inteligență artificială.”

Fostul ministru amintește și de sprijinul constant al Statelor Unite pentru proiectul de la Doicești, considerat unul dintre cele mai avansate din Europa.

„SUA a ales ca România să fie cel mai important partener în Europa și trebuie să mergem mai departe. Suntem deja cu 2–3 ani avansați în fața oricărei alte țări din Uniunea Europeană. Din acest punct poate să fie doar un avantaj să trece către țara.”

În final, Ivan a subliniat că proiectele nucleare nu pot fi tratate politic și nu depind de ciclurile electorale, ci de continuitate și expertiză.

„Astfel de proiecte extrem de importante nu țin cont de culoarea politică a administrației, pentru că un proiect nuclear, de asemenea anvergură, nu se face într-un an, doi, trei, ci se face în termenii de peste 5, 10 ani. Și eu l-am susținut.”

Bogdan Ivan a precizat, in exclusivitate la Realitatea Plus, că a primit unele semnale din Statele Unite că se cer detalii despre planurile guvernului pentru proiectul energetic de la Doicești.