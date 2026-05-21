Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Incendiu violent la Săftica. Pompierii intervin, trafic îngreunat spre Ploiești - FOTO

21 mai 2026, 20:52
Actualizat: 21 mai 2026, 20:54
Incendiu la o casă din Săftica (foto: Trafic Alert București)

Incendiu la o casă din Săftica (foto: Trafic Alert București)

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net

O casă a izbucnit în flăcări joi seară în localitatea Săftica, județul Ilfov. Echipaje ale pompierilor se deplasează în acest moment la fața locului pentru a interveni și a stinge focul.

Din cauza mobilizării autospecialelor de intervenție, traficul rutier pe direcția Săftica – Ploiești ar putea fi îngreunat în perioada următoare, conform informațiilor de pe grupul de Facebook Trafic Alert București.

Șoferii care se îndreaptă spre Ploiești sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative sau să se aștepte la aglomerație.

Citește și:

Mai multe articole despre

incendiu, casa, Saftica, ploiesti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe