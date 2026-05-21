Robert Turcescu, analiza momentului: „Bolojan se pregătește de prezidențiale alături de Koveși, actori, artiști și muzicieni”

Sursă: Realitatea PLUS

Robert Turcescu a lansat la Realitatea PLUS acuzații dure la adresa clasei politice românești, susținând că țara este prinsă într-un conflict de interese majore cu ramificații internaționale, inclusiv transatlantice. De asemenea, jurnalistul a analizat imaginea actuală a lui Bolojan, cea a unui viitor candidat la alegerile prezidențiale

Aș vrea de la bun început să fim cât se poate de categorici în a afirma că tot ceea ce se întâmplă în momentul de față în România este o trosneală, folosesc intenționat un termen mai puțin academic, între interese financiare și politice care trec dincolo de granițele României, chiar unele dintre ele după cum putem vedea în ultimele zile trec chiar și oceanul. Este cât se poate de evident că în momentul ăsta după ce am avut în pandemie tunuri date pentru Complexul Pharma după ce a venit povestea cu războiul în care avem încă în continuare chestiuni cu dedicație pentru Complexul Militaro-Industrial și iată un nou episod prin programul SAFE, acum a venit și momentul în care se pregătesc tunuri pentru zona foarte interesantă de altfel legată de energie. În toate aceste zone se învârt bani foarte mulți. O bună parte din acești bani sunt întorși fie sub formă de consultanță, fie sub formă de comisioane, fie sunt puși deoparte pentru perioadele electorale pentru acei actori politici care servesc la un moment dat anumite zone de interes.

Bolojan, aliat cu partea PDL-istă din actualul PNL, cu ochii către Cotroceni

Jurnalistul susține că Bolojan pregătește un proiect denumit „Bolo 3.0”, o platformă de modernizare a României, care inițial nu va lua forma unui partid politic, ci va reuni actori, artiști, procurori și personalități publice, cu o posibilă implicare a Laurei Codruța Kovesi.

Harta arată în momentul acesta că Ilie Bolojan s-a poziționat categoric împreună cu o bună parte din fostul PDL, în frunte cu Vasile Blaga, de partea Germaniei. Acolo joacă Ilie Bolojan, de acolo așteaptă și consultanță și asistență pentru ce va să fie viitoarea lui carieră politică, aia în care Ilie Bolojan se visează președintele României. Un proiect pe care doar l-a amânat în campania electorală, după cum apar din ce în ce mai multe informații care spun că Ilie Bolojan a cedat cumva statutul de candidat la prezidențiale lui Nicușor Dan, ne aducem aminte, a existat o astfel de informație. În momentul de față Bolojan este hotărât să candideze la președinție și își pregătește proiectul Bolo 3.0 care va fi un proiect pe o platformă de modernizare a României, o platformă care inițial nu va fi partid politic, ci va fi o platformă pe care vor fi invitați, la care vor fi invitați să adere actori, artiști, muzicieni, procurori, poate doamna Kovesi, toată floarea cea vestită.

Nicușor Dan, fără USR și cu sfaturile lui Băsescu

Între timp, Nicușor Dan încearcă să-și construiască propria platformă politică, după ce USR, sub conducerea lui Dominic Fritz, s-ar fi orientat total spre Ilie Bolojan.

Turcescu a observat că fostul președinte Traian Băsescu îi oferă indirect sfaturi lui Nicușor Dan prin aparițiile publice televizate, în ciuda faptului că Băsescu s-ar fi arătat deranjat de această etichetare.