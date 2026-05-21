O nouă suspiciune de hantavirus la un bărbat din Reșița. Pacientul călătorise recent în Serbia
Autoritățile medicale verifică un nou posibil caz de hantavirus în România, după ce un bărbat din Reșița a ajuns la spital cu suspiciuni privind această infecție rară și periculoasă.
Pacientul este internat la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Reșița, iar medicii încearcă acum să stabilească exact despre ce tulpină este vorba și cum s-a produs infectarea.
Pacientul revenise recent din Serbia
Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, bărbatul călătorise recent în Serbia înainte de apariția problemelor medicale care au dus la internare.
Cadrele medicale au trimis deja probe către Institutul Cantacuzino, instituția care urmează să stabilească dacă este vorba despre o formă de hantavirus transmisă prin contact cu rozătoarele sau despre o tulpină cu risc mai ridicat.
Rezultatele analizelor sunt așteptate în perioada următoare.
Autoritățile încearcă să stabilească sursa infectării
Suspiciunea apare la doar câteva zile după ce, în România, a fost confirmat un alt caz de hantavirus.
Săptămâna trecută, un bărbat din Arad a fost diagnosticat cu această boală, însă investigațiile au arătat că infectarea s-a produs după contactul cu șoareci.
Medicii monitorizează acum cu atenție noul caz din Reșița pentru a vedea dacă există legături între cele două situații sau dacă este vorba despre episoade separate.
Ce este hantavirusul și de ce provoacă îngrijorare
Hantavirusul este o infecție virală rară, asociată în principal cu rozătoarele, iar transmiterea se poate produce prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urină, salivă sau excremente de șoareci și șobolani.
Boala poate provoca simptome severe, iar în anumite situații poate afecta grav plămânii sau rinichii.
În prezent, medicii așteaptă confirmarea oficială a analizelor pentru a stabili dacă suspiciunea din Reșița se confirmă și despre ce tip de hantavirus este vorba.
