Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Pîslaru: Guvernul Bolojan e cel mai credibil de până acum. Executivele anterioare s-au dus la Bruxelles și au mințit

15 mai 2026, 07:18
Dragos Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (foto: profimedia)

Dragos Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (foto: profimedia)

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Declarații halucinante ale ministrului interimar al Muncii Dragoș Pîslaru! Acesta a declarat că guvernul Bolojan are cea mai mare credibilitate în fața Comisiei Europene, din toate guvernele pe care România le-a avut până acum. Pîslaru susține că acest lucru se datorează faptului că executivul din care face parte este singurul care s-a dus la Bruxelles fără să mintă sau să se facă de râs.

„Vă asigur că este o credibilitate mai mare decât cea a guvernelor anterioare care aveau mandate depline și care s-au făcut de râs la Bruxelles sau au mințit, da?

Este credibilitatea unui ministru care a condus ultimele 10 luni de zile niște reforme în PNRR care au dus la faptul că cererea de plată 4 este primită curat. Aceasta e credibilitate.

Guvernul Bolojan are cea mai mare credibilitate pe care a avut-o Comisia România în fața Comisiei Europene pe PNRR până astăzi.”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Citește și:

Mai multe articole despre

Dragoș Pîslaru, guvern, bruxelles, bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe