Rusia și Ucraina se acuză reciproc de încălcarea armistițiului

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri dimineață că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 264 de drone ucrainene lansate după miezul nopții asupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv asupra regiunii Moscova, potrivit Reuters.

Atacurile au avut loc chiar în perioada în care Rusia a declarat unilateral un armistițiu pentru zilele de 8 și 9 mai, când este comemorată victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial. Conform anunțului făcut de Kremlin, încetarea focului trebuia să intre în vigoare de la miezul nopții.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că forțele ruse au continuat bombardamentele și atacurile asupra pozițiilor ucrainene de pe front, susținând că Moscova nu a făcut „nici măcar o încercare aparentă” de a respecta armistițiul anunțat.

În același timp, Kievul a reamintit că propusese încă de săptămâna aceasta un armistițiu pe termen nelimitat, începând din 6 mai, inițiativă care, potrivit autorităților ucrainene, nu a fost acceptată și respectată de Rusia.

Schimbul de acuzații arată dificultatea ajungerii la o încetare reală a ostilităților, în contextul în care conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să genereze tensiuni majore atât pe front, cât și pe plan diplomatic.