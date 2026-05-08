Criza din Orientul Mijlociu zguduie piața mondială a energiei! Șeful AIE: „Cea mai mare criză din istorie”

Avertisment sumbru! Șeful Agenției Internaționale pentru Energie susține că războiul din Orientul Mijlociu a provocat cea mai mare criză energetică din istorie.

„Dacă combinați această criză a petrolului cu criza gazelor care a implicat Rusia, este deja o criză uriașă, dar nu este vorba doar de petrol și gaze; este vorba și de îngrășăminte, produse petrochimice, toate aceste produse vor fi în cantități insuficiente”, a transmis șeful Agenției Internaționale pentru Energie.

Declarații similare a făcut și șeful celei mai mari companii petroliere din lume. Totul după ce în urmă cu doua luni, Agenția Internațională pentru Energie a decis să elibereze un număr record de 400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice.