Noi tensiuni în Orientul Mijlociu. Armata americană ripostează după atacurile iraniene asupra navelor sale. Cum sunt afectate piețele internaționale

Statele Unite au lansat lovituri asupra unor ținte militare din Iran, după ce trei distrugătoare americane au fost atacate în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz, a anunțat armata americană, care a catalogat acțiunea drept ripostă la „ostilități neprovocate”. Ca efect, prețul petrolului a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril, după câteva zile de scădere alimentate, cel mai probabil, de armistițiu, potrivit Jago News 24.

„Forțele americane au interceptat atacuri iraniene neprovocate și au ripostat cu lovituri defensive în timp ce distrugătoare cu rachete ale marinei SUA traversau strâmtoarea Ormuz spre Golful Persic pe 7 mai”, a transmis comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X, adăugând că a fost vorba despre atacuri cu „rachete, drone și ambarcațiuni mici” lansate de Iran.

Forțele SUA au „eliminat amenințările iminente și au vizat instalațiile militare iraniene responsabile de atacarea forțelor americane, inclusiv bazele de lansare a rachetelor și dronelor; locațiile de comandă și control; precum și nodurile de informații, supraveghere și recunoaștere”, a precizat CENTCOM.

„Forțele iraniene au lansat multiple rachete, drone și ambarcațiuni mici” asupra celor trei nave de război, dar niciuna nu a fost lovită, a mai transmis Comandamentul Central al armatei americane, în mesajul postat pe X.

Conducerea armatei americane a adăugat că Iranul a lansat aceste atacuri în timp ce trei distrugătoare ale Marinei SUA – Truxtun, Peralta și Mason – tranzitau Strâmtoarea Ormuz către Golful Oman.

„CENTCOM nu urmărește escaladarea conflictului, dar rămâne poziționat și pregătit să protejeze forțele americane”,se mai arată în comunicatul Armatei SUA.

Până în prezent nu este ce impact va avea această evoluție a evenimentelor asupra armistițiului încheiat luna trecută, dar Comandamentul Central al SUA a descris atacurile ca fiind efectuate în legitimă apărare.

Anterior, Comandamentul militar comun al Iranului a susținut că SUA au încălcat armistițiul prin atacarea unui petrolier iranian și a unei alte nave care intrau în Strâmtoarea Ormuz, precum și prin lovirea unor zone civile.

Nu este prima dată când cele două părți se angajează în schimburi de focuri de la intrarea în vigoare a fragilului armistițiu.

Tensiunile din Strâmtoarea Hormuz reaprind piața petrolului

Prețul petrolului a urcat brusc după confruntările dintre Statele Unite și Iran în Strâmtoarea Hormuz, care au adus fragilul armistițiu dintre cele două părți în pragul colapsului, relatează Jago News 24.

Prețul la termen pentru petrolul Brent au crescut cu până la 7,5% în timpul unei sesiuni de tranzacționare volatile de joi, înainte de a se tempera odată cu deschiderea piețelor asiatice, vineri dimineață.

La ora 03:00 GMT, barilul de Brent era cotat la 101,12 dolari, în scădere față de maximul zilei de 103,70 dolari.

Creșterea recentă vine după un schimb de focuri între forțele americane și iraniene în zona Strâmtorii Ormuz, un punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale, în ciuda armistițiului anunțat pe 7 aprilie.