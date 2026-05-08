Un turist german a primit despăgubiri de 1.000 de euro după ce nu a găsit șezlonguri libere la un hotel din Grecia

Un turist german a primit despăgubiri de aproape 1.000 de euro după ce, în timpul unei vacanțe petrecute în Grecia, nu a reușit să găsească nici măcar o dată șezlonguri libere pentru el și familia sa, relatează The Guardian.

Bărbatul și-a petrecut concediul în 2024 pe insula Kos, alături de soția și cei doi copii, pentru un sejur care a costat peste 7.000 de euro. Potrivit acestuia, deși se trezea foarte devreme în fiecare dimineață pentru a încerca să ocupe locuri la piscină, toate șezlongurile erau deja „rezervate” cu prosoape de alți turiști.

După ce a reclamat situația, hotelul i-a oferit inițial o compensație parțială. Nemulțumit, turistul s-a adresat instanței, iar Tribunalul Districtual din Hanovra a decis luna trecută că familia are dreptul la despăgubiri mai mari, în valoare de 986,70 euro.

Judecătorii au stabilit că responsabilitatea aparține operatorului turistic german care a vândut pachetul de vacanță, nu hotelului din Grecia.

„Războiul prosoapelor”, ajuns în instanță

Cazul reprezintă una dintre puținele situații în care un tribunal intervine în așa-numitele „războaie ale prosoapelor” — practica prin care turiștii își rezervă șezlongurile încă de dimineață, lăsând prosoape sau alte obiecte pe ele.

În declarația sa, turistul a susținut că nici hotelul, nici agenția de turism nu au aplicat regulile privind interzicerea ocupării șezlongurilor în lipsa utilizării efective. El a afirmat că, în ciuda plângerilor adresate personalului, ceilalți oaspeți nu erau avertizați și nici sancționați.

Bărbatul a mai spus că participa zilnic la ceea ce turiștii numesc „goana din zori” — cursa matinală pentru ocuparea șezlongurilor — însă fără succes. În cele din urmă, copiii săi au fost nevoiți să stea întinși direct pe beton.

Operatorul turistic, obligat să prevină conflictele

Instanța a precizat că turiștii nu pot avea garanția unui șezlong disponibil în orice moment, însă operatorii de turism și hotelurile trebuie să asigure un raport rezonabil între numărul de șezlonguri și numărul de oaspeți.

Judecătorul a subliniat că turiștii nu ar trebui să fie puși în situația de a-și face singuri dreptate, de exemplu prin mutarea prosoapelor altor persoane. Potrivit deciziei, responsabilitatea prevenirii unor astfel de conflicte aparține operatorului turistic și hotelului.

Specialiștii citați de presa germană arată că verdictul se bazează pe legislația strictă privind pachetele turistice, conform căreia hotelul este considerat furnizor de servicii al agenției de turism, care răspunde pentru condițiile oferite clienților.

Deși nu există o lege care să interzică explicit rezervarea șezlongurilor cu prosoape, multe hoteluri afișează reguli interne prin care anunță că obiectele lăsate nesupravegheate vor fi îndepărtate după 30 sau 60 de minute. În practică însă, aceste reguli sunt adesea aplicate neuniform, ceea ce generează frecvent tensiuni între turiști.

