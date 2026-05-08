România rămâne fără energia de la Cernavodă aproape 3 săptămâni: care este motivul

România riscă să rămână fără producția de energie nucleară aproape trei săptămâni. Reactorul 2 de la Cernavodă este oprit de câteva zile după o problemă apărută la un transformator.

Reprezentanții Nuclearelectrica spun că lucrările sunt complexe și presupun inclusiv înlocuirea transformatorului și mai multe teste tehnice înainte de reconectarea la rețea. Iar din 10 mai, și Unitatea 1 intră în revizie programată.

Anunțul a fost făcut de către Nuclearelectrica. Cele două reactoare de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică a țării.