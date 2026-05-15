Călin Georgescu: Un guvern PSD-AUR este necesar. Există soluții politice pentru salvarea țării

Călin Georgescu susține că e nevoie de un guvern PSD-AUR, ca să scoată țara din criza profundă în care se află. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a declarat că este momentul ca formațiunile politice care nu s-au înțeles niciodată să colaboreze pentru binele poporului român. Mai mult, Georgescu susține că moțiunea AUR-PSD, trecută cu succes, este un prim pas către reconciliere națională.

„Eu afirm astăzi public: sunt soluții de salvare a României și de redresare a ei. Eu pot să vă spun câteva elemente, am spus deja câteva anterior. Politic înseamnă ca lumea să înțeleagă că este momentul să ne dăm mâna, chiar dacă nu s-au înțeles niciodată toate aceste tabere pentru interesul poporului român.

Eu vorbesc de cel puțin de PSD și de AUR. De cei care sunt independenți sau cine își mai dorește binele acestui popor. Eu spun nu că este posibilitate, este necesar.

Apreciez demersul făcut de Partidul AUR împreună cu președintele Partidului, George Simion, la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real George Simion a făcut a organizat foarte bine această acțiune, de șah mat împreună cu PSD . Și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională.”, a declarat Călin Georgescu la emisiunea Marius Tucă Show, de la Gândul.