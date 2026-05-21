Guvernul a aprobat înființarea unui Fond de Fonduri de 200 milioane euro pentru start-up-uri și IMM-uri

Guvernul a aprobat joi un memorandum pentru crearea unui Fond de Fonduri destinat finanțării start-up-urilor, IMM-urilor și companiilor românești aflate în dezvoltare.

Noul fond va fi administrat de Fondul European de Investiții (FEI) în parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și va avea un buget indicativ de aproximativ 200 de milioane de euro. Executivul urmărește astfel crearea unui mecanism permanent de finanțare prin atragerea atât a capitalului public, cât și a investițiilor private și instituționale.

Investițiile vor fi direcționate către sectoare strategice, printre care:

Transformare digitală, semiconductori, inteligență artificială, tehnologii cuantice și Internet of Things

Generarea și stocarea de energie curată, inclusiv baterii

Securitate și apărare

Agricultură inteligentă (smart farming / agri-tech) și economie circulară

Sănătate, biotehnologii și robotică

Materii prime critice și lanțurile lor de valoare

Implementarea se va realiza prin fonduri specializate de private equity și venture capital selectate de FEI. Calendarul prevede semnarea unui Memorandum de Înțelegere între FEI și BID, urmată de un Acord de mandat, cu obiectivul ca fondul să devină operațional începând cu anul 2027.