Cristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită cu Al-Nassr! Portughezul a marcat o dublă în meciul de titlu

Cristiano Ronaldo a marcat de două ori joi seară, contribuind decisiv la victoria lui Al-Nassr, scor 4-1 cu Damac, rezultat care a adus clubului primul titlu în Saudi Pro League din 2019 și al 11-lea din istoria sa.

Gazda a deschis scorul în minutul 34 printr-un gol al lui Sadio Mané, care a reluat cu capul o centrare din corner executată de Joao Felix. Kingsley Coman a majorat avantajul în minutul 52, cu un șut plasat de la marginea careului.

Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită

Damac a redus diferența șase minute mai târziu, reinstalând tensiunea pe teren, mai ales că Al-Hilal câștiga în paralel, scor 1-0 cu Al Fayha, și orice pas greșit al lui Al-Nassr putea răsturna lupta pentru titlu.

Ronaldo a spulberat însă emoțiile în minutul 63, transformând o lovitură liberă cu execuție printre zidul adversarilor. Și-a completat dubla în minutul 81, profitând de o minge respinsă în careu, stabilind scorul final de 4-1.

La 41 de ani, portughezul a ajuns la 973 de goluri în carieră, apropiindu-se tot mai mult de borna istorică de 1.000. De la sosirea sa la Al-Nassr, în decembrie 2022, starul a înscris 102 goluri în patru sezoane, iar acesta este primul trofeu de campionat cucerit de club în această perioadă, după două locuri secunde, un loc trei și patru finale de cupă pierdute.

Ronaldo a fost convocat recent pentru a șasea sa participare la Cupa Mondială.