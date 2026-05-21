Cristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită cu Al-Nassr! Portughezul a marcat o dublă în meciul de titlu
Cristiano Ronaldo (foto: profimedia)
Cristiano Ronaldo a marcat de două ori joi seară, contribuind decisiv la victoria lui Al-Nassr, scor 4-1 cu Damac, rezultat care a adus clubului primul titlu în Saudi Pro League din 2019 și al 11-lea din istoria sa.
Gazda a deschis scorul în minutul 34 printr-un gol al lui Sadio Mané, care a reluat cu capul o centrare din corner executată de Joao Felix. Kingsley Coman a majorat avantajul în minutul 52, cu un șut plasat de la marginea careului.
Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită
Damac a redus diferența șase minute mai târziu, reinstalând tensiunea pe teren, mai ales că Al-Hilal câștiga în paralel, scor 1-0 cu Al Fayha, și orice pas greșit al lui Al-Nassr putea răsturna lupta pentru titlu.
Ronaldo a spulberat însă emoțiile în minutul 63, transformând o lovitură liberă cu execuție printre zidul adversarilor. Și-a completat dubla în minutul 81, profitând de o minge respinsă în careu, stabilind scorul final de 4-1.
La 41 de ani, portughezul a ajuns la 973 de goluri în carieră, apropiindu-se tot mai mult de borna istorică de 1.000. De la sosirea sa la Al-Nassr, în decembrie 2022, starul a înscris 102 goluri în patru sezoane, iar acesta este primul trofeu de campionat cucerit de club în această perioadă, după două locuri secunde, un loc trei și patru finale de cupă pierdute.
Ronaldo a fost convocat recent pentru a șasea sa participare la Cupa Mondială.
Citește și:
- 23:22 - Ziua preferată a românilor pentru cumpărături. Retailerii fac atunci cele mai mari încasări din săptămână
- 23:21 - Bogdan Badea (Hidroelectrica), dezvăluiri în exclusivitate după retragerea din cursa pentru un nou mandat: „Criticile premierului nu se bazează pe informații corecte”
- 23:16 - Guvernul a aprobat înființarea unui Fond de Fonduri de 200 milioane euro pentru start-up-uri și IMM-uri
- 22:54 - O nouă suspiciune de hantavirus la un bărbat din Reșița. Pacientul călătorise recent în Serbia
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News