Alertă de Ebola în Congo: un caz confirmat în estul țării, departe de epicentrul epidemiei

Un caz de Ebola a fost confirmat în provincia Kivu de Sud, din estul Republicii Democrate Congo, într-o zonă aflată la sute de kilometri de epicentrul actual al epidemiei, potrivit unei alianțe rebele care controlează regiunea, citată de Reuters.

Cazul dintr-o zonă rurală situată în apropierea capitalei provinciale Bukavu marchează extinderea epidemiei care, potrivit experţilor, a circulat timp de aproximativ două luni în provincia Ituri, la câteva sute de kilometri spre nord, înainte de a fi depistată săptămâna trecută.

Alianţa Fleuve Congo, din care fac parte rebelii din M23 susţinuţi de Rwanda, care au capturat zone întinse în estul RDC anul trecut, a declarat într-un comunicat că pacientul în vârstă de 28 de ani a decedat şi a fost înmormântat în siguranţă. Aceasta a precizat că persoana provenea din oraşul Kisangani din nord, din provincia Tshopo, dar nu a oferit detalii despre deplasările sale recente.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat la sfârşitul săptămânii trecute că epidemia provocată de tulpina Bundibugyo a virusului, pentru care nu există vaccin, constituie o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional.

Epidemia a fost asociată cu 139 de decese şi, conform OMS, până miercuri se înregistrau 600 de cazuri suspecte în provinciile Ituri şi Kivu de Nord din estul RDC. De asemenea, au fost confirmate două cazuri în ţara vecină, Uganda.

Purtătorul de cuvânt al autorităţilor sanitare din Kivu de Sud, Claude Bahizire, a declarat joi pentru Reuters că în provincie au fost depistate două cazuri suspecte, inclusiv pacientul care a decedat. Celălalt pacient se afla în izolare, aşteptând rezultatele testelor, a spus el.

Săptămâna trecută, un caz de Ebola a fost confirmat în Goma, capitala provinciei vecine Kivu de Nord, controlată de M23.

M23 a declarat la începutul acestei săptămâni că se angajează să colaboreze cu partenerii internaţionali pentru a limita răspândirea epidemiei.

Răspunsul a fost complicat de prezenţa virusului în zone urbane dens populate şi de violenţa armată răspândită în estul RDC.

Un focar din perioada 2018-2020 din regiune, provocat de tulpina Zaire a virusului Ebola, a fost al doilea cel mai mortal înregistrat vreodată, ucigând aproape 2.300 de persoane.

De data aceasta, echipele de intervenţie rapidă spun că le lipsesc proviziile de bază, fapt pe care unii l-au atribuit reducerilor ajutorului extern din partea principalilor donatori internaţionali.



