Fermierii ar putea primi subvenții de până la 50 de euro pe animal. MADR pregătește noi ajutoare pentru sectorul agricol

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat noi programe de sprijin financiar pentru fermierii români, în contextul creșterii accelerate a costurilor din agricultură, în special a prețurilor la combustibil.

Potrivit oficialului, măsurile pregătite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vizează atât crescătorii de bovine și porcine, cât și fermierii afectați de scumpirea motorinei și a îngrășămintelor.

Subvenții mai mari pentru crescătorii de bovine

Conform calculelor realizate de MADR, fermierii din sectorul bovin ar urma să beneficieze de ajutoare de peste 50 de euro pentru fiecare animal. În schimb, crescătorii de porci ar putea primi aproximativ 12 euro pentru fiecare porc destinat îngrășării și cel puțin 13 euro pentru fiecare scroafă.

Diferențele dintre subvențiile acordate celor două sectoare au generat deja nemulțumiri în rândul fermierilor din industria suină, mai ales pe rețelele de socializare, unde mai mulți crescători au criticat valoarea redusă a sprijinului comparativ cu cel destinat bovinelor.

Potrivit lui Tánczos Barna, cele două scheme de ajutor au fost pregătite în baza noului cadru european, care permite statelor membre să compenseze o parte din costurile suplimentare generate de majorarea prețului la combustibil, în contextul tensiunilor internaționale și al crizei din Orientul Mijlociu.

350 de milioane de lei pentru programele de sprijin

Ministrul Agriculturii a precizat că pentru implementarea programelor dedicate sectorului laptelui și celui suin este nevoie de aproximativ 350 de milioane de lei.

În acest sens, reprezentanții MADR au început deja discuțiile cu Ministerul Finanțelor pentru identificarea resurselor necesare finanțării.

Oficialul a subliniat că adoptarea rapidă a acestor măsuri depinde de instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Revine programul „Creditul Fermierului”

Pe lângă subvențiile directe, Ministerul Agriculturii pregătește și relansarea programului „Creditul Fermierului”, destinat sprijinirii producătorilor agricoli prin acordarea de dobânzi subvenționate și garanții de stat pentru credite.

Potrivit lui Tánczos Barna, valoarea maximă a sprijinului poate ajunge la 50.000 de euro sau până la 70% din costurile suplimentare provocate de scumpirea motorinei.

Programul este considerat esențial pentru fermierii care se confruntă cu dificultăți financiare și au nevoie de lichidități pentru continuarea activităților agricole.

Sprijin și pentru achiziția de îngrășăminte

Ministrul interimar al Agriculturii a anunțat și pregătirea unei subvenții speciale pentru îngrășăminte, în cadrul unui plan european recent lansat de Comisia Europeană.

Mai multe detalii despre această schemă de sprijin urmează să fie stabilite după întâlnirile oficialilor MADR programate săptămâna viitoare la Bruxelles.

Noile măsuri vin într-un moment dificil pentru agricultura românească, marcat de creșterea costurilor de producție, presiuni economice și instabilitate pe piața agricolă europeană.