Termenul pentru depunerea cererilor de plată la APIA nu va fi prelungit. Anunţul ministrului interimar al Agriculturii pentru fermieri
Tanczos Barna. FOTO: Facebook
Tanczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Agriculturii, a anunțat, miercuri, că termenul-limită pentru depunerea Cererilor de plată la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în cadrul Campaniei 2026 este 5 iunie 2026, inclusiv, iar acesta nu va mai fi prelungit, aşa cum s-a mai întâmplat în trecut.
Potrivit lui, până la acest moment, au fost depuse peste 500.000 cereri, aferente unei unei suprafeţe de 4,6 milioane hectare, a anunţat, miercuri, Tánczos Barna, într-o conferinţă depresă.
Cererea de plată, inclusiv declaraţia de suprafaţă, se completează prin aplicaţia geospaţială AGI Online, conform instrucţiunilor disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro şi în aplicaţia AGI Online, link: https://agi.apia.org.ro/agionline
În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declaraţia specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcţionarii APIA, înainte de accesarea AGI Online.
