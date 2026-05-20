Muniție din cele două războaie mondiale, distruse de pirotehnicienii ISU, în Argeș

Sursă: Realitatea.Net

Zeci de proiectile și alte elemente de muniție rămase din timpul războaielor mondiale au fost eliminate de pirotehniști ISU în Argeș.

"A fost prima acțiune de acest fel organizată în anul 2026. În cadrul misiunii au fost distruse bombe aruncător exploziv de calibrul 50 mm, bombă aruncător de calibrul 120 mm, fără focos, fără stabilizator, proiectiv exploziv fără focos, de calibrul 76.2 mm și proiectil exploziv de calibrul 105 mm", a transmis, miercuri, reprezentanții ISU Argeș, într-un comunicat.



Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. De asemenea, un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a fost prezent pentru restricționarea traficului și menținerea siguranței în zona poligonului, iar un echipaj de jandarmi a asigurat paza perimetrului.



Misiunea s-a desfășurat fără incidente. Pirotehnicienii argeșeni atrag atenția că munițiile rămase neexplodate sunt extrem de periculoase.



"Chiar dacă prezintă urme de degradate degradare, acestea pot fi încă active și, în cazul manipulării necorespunzătoare, pot provoca tragedii. Totodată, persoanele care descoperă elemente de muniție neexplodate au obligația de a anunța imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112", mai arată sursa citată.