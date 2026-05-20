Sebastian Ghiță, colaborator al Kremlinului. Presa internațională aruncă bomba despre fugarul refugiat la Begrad. Anca Alexandrescu: ”Nu m-ar mira să fie așa”

Ies la iveală noi detalii explozive despre Sebastian Ghiță. Mai mulți jurnaliști de investigație din Armenia și Moldova îl acuză pe milionarul fugar că ar fi colaborator al Kremlinului și susțin că există foarte multe dovezi în acest sens. Scandalul care îl are în centru pe mogulul refugiat la Belgrad aduce în prim-plan relația apropiată între președintele sârb Aleksandar Vučić și Vladimir Putin.

Valeriu Pașa, politician și analist politic din Republica Moldova, a dezvăluit miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că ”Sebastian Ghiță- agent rusesc confirmat”.

Acesta citează portalul Fact Investigation Platform din Armenia, care a publicat o serie de documente ce ar proveni de la structură care operează sub supravegherea de facto a lui Serghei Kirienko, adjunctul şefului Administraţiei Prezidenţiale ruse.

Potrivit documentelor apărute în urma unor scurgeri de informații, preşedinta Maia Sandu apare ca una dintre principalele ţinte ale campaniilor de discreditare ruse.

Una dintre ideile discutate de această structură rusească era folosirea mogulului Sebastian Ghiţă pentru a susţine public că administraţia Maiei Sandu ar fi încercat să blocheze difuzarea unor informaţii negative despre ea la România TV, în schimbul sumei de 150.000 de euro.

„Documentele discutau idei de a-l folosi pe activistul român Sebastian Ghiţă pentru a susţine că administraţia Sandu a încercat să blocheze răspândirea unor ştiri negative despre ea la România TV, în schimbul a 150.000 de euro", se arată în materialul Fact Investigation Platform.

Anca Alexandrescu: ”Nu m-ar mira să fie așa”

Anca Alexandrescu, realizatoarea Culisele Statului Paralel, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că nu s-ar mira ca acuzațiile care pleanează asupra fugarului Ghiță să fie veridice.

"Eu am mai fost victima unui linșaj mediatic exercitat de televiziunea lui Sebastian Ghiță, lucru sancționat de CNA, prea puțin, după părerea mea, pentru că această televiziune a lansat atacuri nu doar la adresa mea, ci și a lui Călin Georgescu, a Cristelei Georgescu, a lui George Simion și a soției sale, precum și împotriva multor oameni care le încurcă jocurile partenerilor politici și de afaceri.

Nu m-ar mira ca Sebastian Ghiță să fie agent de legătură al Rusiei, nu m-ar mira să fie așa, dar nu am dovezi. Însă pot spune că, atât timp cât domnul Ghiță a fugit în Serbia, la domnul Vučić, și știm că acesta este un apropiat al lui Putin, poate exista un sâmbure de adevăr”, a spus realizatoarea TV.

Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere lui Sebastian Ghiță, însă, până în momentul publicării acestui material, acesta nu a oferit niciun răspuns.