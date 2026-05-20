Criza apei potabile din Curtea de Argeș. A fost depistată prezența unei noi bacterii -DOCUMENT

Sursă: Realitatea.Net

Criza apei potabile continuă în Curtea de Argeș. Ultimele analize efectuate au scos la iveală prezența unei noi bacterii, de Enterococi intestinali (2 UFC/100 ml), peste limitele admise.

Apa nu îndeplinește criteriile de potabilitate din punct de vedere microbiologic deoarece s-a depistat prezența de Enterococi intestinali (2 UFC/100 ml), valoarea admisă legal fiind strict 0. Restul parametrilor (inclusiv E. coli și bacteriile coliforme) sunt în limitele normale, potrivit raportului întocmit de autorități.

Probele au fost recolate la cererea Direcției de Sănătate Publică Argeș din rețeaua de distribuție a apei din mai multe puncte.

Aproximativ 30.000 de locuitori din Curtea de Argeș se confruntă de aproape șase luni cu o problemă gravă: lipsa apei potabile. Situația a apărut după golirea Lacului Vidraru, care a dus la creșterea turbidității apei brute și la dificultăți în procesul de tratare.

Ulterior, DSP Argeș a anunțat că în stația de tratare a apei de la Cerbureni au fost identificate bacterii periculoase, iar în rețeaua de distribuție au fost constatate depășiri ale parametrilor de calitate. Instituția a cerut autorităților locale să informeze urgent populația că apa nu este potabilă, însă, până în acest moment, nu a existat o comunicare publică clară în acest sens.

Lipsa unei informări oficiale a stârnit nemulțumirea locuitorilor, care acuză administrația locală că nu gestionează corect situația și că nu oferă suficiente explicații. În același timp, compania responsabilă de distribuția apei susține că bacteriile nu au ajuns în rețea, fiind eliminate prin procesul de clorinare.

Autoritățile spun că sunt în desfășurare lucrări de modernizare a sistemului, însă până la rezolvarea completă a problemei, locuitorii rămân dependenți de soluții temporare. Criza continuă să afecteze viața de zi cu zi a oamenilor, iar lipsa unei comunicări clare amplifică îngrijorarea în rândul populației.