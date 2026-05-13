Furtunile au făcut ravagii în București și Ilfov. Zeci de copaci doborâți și 25 de mașini au fost avariate

Vântul puternic și furtunile din ultimele două zile au provocat numeroase probleme în București și județul Ilfov. Zeci de copaci au fost puși la pământ, elemente de construcție s-au desprins de pe clădiri, iar în total 25 de mașini au fost avariate.

Potrivit ISU București-Ilfov, intervențiile au avut loc pe durata codului galben de vânt emis pentru perioada 12 mai, ora 10:00 – 13 mai, ora 06:00.

Zeci de intervenții ale pompierilor

În acest interval, pompierii au gestionat 17 intervenții în București și Ilfov. Cele mai multe au fost în Capitală, unde s-a intervenit în 13 cazuri pentru copaci căzuți, în două situații pentru elemente de construcție desprinse și într-un caz pentru un stâlp aflat în pericol de prăbușire. În urma incidentelor, 10 autoturisme au fost avariate.

Și în județul Ilfov a fost raportat un caz privind un copac căzut. Problemele au continuat și după ora 06:00. În intervalul 13 mai, între orele 06:00 și 14:00, pompierii ISU București-Ilfov au intervenit la alte 24 de situații de urgență în Capitală. Dintre acestea, 20 au fost provocate de copaci căzuți, iar patru de elemente desprinse de pe clădiri. Alte 15 mașini au fost avariate în urma incidentelor.

Cod galben de vânt și vreme rece pentru luna mai

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o nouă avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă între orele 10:00 și 22:00. Sunt vizate Oltenia, vestul și sudul Munteniei, dar și sudul Dobrogei. Meteorologii anunță rafale de 50-70 km/h, iar izolat viteza vântului poate ajunge la 80 km/h.

În mai multe regiuni ale țării sunt așteptate ploi temporare, în special în Maramureș, Transilvania și Moldova, dar și local în Muntenia și Dobrogea. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. În București, vremea se menține rece pentru această perioadă a anului. Temperatura maximă va fi de aproximativ 17 grade, iar minima va coborî spre 8-9 grade. Cerul va fi temporar noros, cu posibilitate de ploi slabe și intensificări ale vântului pe parcursul zilei.