Donald Trump, primit cu mare fast în China. Sute de copii i-au urat bun venit - VIDEO
Sosirea lui Donald Trump în China (Profimedia)
Președintele Donald Trump a avut parte de o primire fastuoasă la Beijing, în vizita istorică pe care o efectuează în China. Dincolo de protocolul impresionant, Trump și liderul chinez Xi Jinping trebuie să gestioneze o serie de subiecte sensibile, care alimentează tensiuni între cele două mari puteri ale lumii: tehnologia, comerțul, Iranul și Taiwanul.
Trei sute de copii chinezi, îmbrăcați în uniforme alb-albastre, au fluturat steaguri americane și chineze în timp ce Trump cobora treptele Air Force One. Pe pistă s-au aflat și fiul său, Eric Trump, împreună cu soția acestuia, Lara.
Liderul de la Casa Albă a fost întâmpinat la baza scărilor de vicepreședintele chinez Han Zheng, trimis de liderul Xi Jinping să conducă delegația de primire. Han este considerat emisarul lui Xi pentru evenimente diplomatice și a participat și la ceremonia de învestire a lui Trump din 2025, potrivit CNN.
Han și Trump au mers împreună pe covorul roșu, în timp ce copiii scandau în mandarină: „Bun venit, bun venit!”. Președintele american a ridicat pumnul într-un gest de salut, apoi a urcat în coloana oficială de mașini.
