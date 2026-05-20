Alertă la metrou. Posibilă tentativă de suicid, circulația garniturilor îngreunată
FOTO: Arhivă
Circulația trenurilor de la metou se desfășoară cu dificultate, miercuri, după ce a fost semnalată o posibilă tentativă de suicid în staţia Păcii, firul 2, spre direcția Preciziei.
”Metrorex informează că astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în staţia de metrou Păcii, firul 2, în direcţia Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii”, a anunțat Metrorex, într-un comunicat de presă.
Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi a Poliţiei.
”Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri”, a mai transmis sursa citată.
La faţa locului intervin mai multe echipaje care încearcă să salveze persoana şi să afle exact ce s-a întâmplat.
În momentul publicării acestei știri, nu au fost transmise date oficiale despre victimă şi stadiul intervenţiei.
