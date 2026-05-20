Un propagandist rus îl face praf pe Putin după întâlnirea cu Xi Jinping: „E doar un prost care își umflă obrajii”

Vizita efectuată de Vladimir Putin în China, prezentată intens de propaganda rusă drept un succes diplomatic major, a început să provoace reacții dure chiar în interiorul taberei pro-Kremlin.

În timp ce televiziunile controlate de Moscova vorbesc despre o apropiere strategică istorică între Rusia și China, tot mai multe voci apropiate regimului susțin că întâlnirea cu Xi Jinping nu a produs aproape nimic concret.

Printre cei care au lansat critici tăioase se află politologul și bloggerul rus Ilia Remeslo, personaj cunoscut ani la rând pentru pozițiile sale favorabile Kremlinului și pentru atacurile constante la adresa opoziției ruse. După deplasarea lui Putin în China, Remeslo a publicat o serie de comentarii extrem de dure în care îl ironizează pe liderul de la Kremlin și contestă utilitatea întregii vizite.

„A meritat să cheltuie zeci de milioane doar pentru niște declarații?”

În analiza sa, Remeslo susține că autoritățile ruse încearcă să vândă populației o imagine falsă a succesului diplomatic, în condițiile în care întâlnirea cu Xi Jinping s-ar fi încheiat fără acorduri economice importante și fără rezultate palpabile.

Potrivit acestuia, cele mai importante documente semnate după discuțiile dintre Moscova și Beijing au fost o declarație despre „lumea multipolară” și un text comun privind „buna vecinătate și prietenia” dintre cele două state.

Fostul apropiat al Kremlinului a ironizat imediat amploarea aparatului de propagandă mobilizat pentru promovarea vizitei.

„Tare! A meritat cu siguranță să meargă în China și să cheltuiească zeci de milioane de dolari din buget. Putin, cu sprijinul presei de la Kremlin (canalul TV al Kremlinului este deja plin de știri legate de China), va vinde aceste prostii cetățenilor ruși, prezentându-se drept un mare geopolitician”

Remeslo a continuat atacul și a transmis că populația nu ar trebui să creadă versiunea oficială prezentată de autoritățile ruse.

„Nu vă lăsați păcăliți. Trimiteți aceste postări și altora, ca să nu cadă și ei în plasă. Putin e doar un prost care își umflă obrajii”, a scris Remeslo.

Fost propagandist al Kremlinului: „Nu s-a obținut nimic important”

Criticile lui Ilia Remeslo nu s-au limitat doar la costurile vizitei sau la discursurile propagandistice promovate de presa de stat. Bloggerul rus a afirmat că Moscova nu a reușit să obțină niciun acord major din partea Chinei, în ciuda dependenței economice și politice tot mai mari a Rusiei față de Beijing.

În opinia sa, regimul lui Putin încearcă acum să transforme simplele declarații diplomatice într-o demonstrație de forță geopolitică, deși realitatea ar arăta cu totul diferit.

Mesajele sale sunt considerate importante inclusiv pentru faptul că provin din interiorul unei zone care, până recent, susținea fără rezerve Kremlinul. În Rusia, apariția unor asemenea reacții din partea foștilor propagandiști ai puterii este văzută ca un semnal tot mai clar al nemulțumirilor care se acumulează în cercurile apropiate regimului.

În același timp, inclusiv publicul naționalist și canalele asociate așa-numitei tabere „Z” au început să observe că întâlnirile de nivel înalt dintre Rusia și China se termină în principal cu declarații generale și documente fără efecte concrete.

Putin, atacat și pentru absența sa după bombardamentele asupra Moscovei

Criticile venite din zona propagandei ruse nu se opresc doar la relația cu China. În ultimele zile, un alt canal influent de Telegram apropiat cercurilor pro-război a lansat acuzații directe la adresa liderului rus.

Canalul „A șasea zi | ROMAN ROMANOV”, urmărit de peste 30.000 de abonați, a scris că Vladimir Putin a evitat să apară în fața populației după cel mai amplu atac ucrainean asupra Moscovei.

Autorul mesajelor, propagandistul Roman Romanov, afirmă că liderul rus nu mai este capabil să gestioneze războiul și că ar trebui înlocuit.

În mesajul publicat pe Telegram, Romanov îl acuză pe Putin că evită inclusiv regiunile afectate de conflict și că se teme să fie văzut alături de populația rusă în timpul războiului început chiar de el.

„Poate că ar trebui să ne întrebăm în sfârșit: de ce avem nevoie de un președinte căruia îi este frică să fie alături de poporul său într-un război pe care chiar el l-a început? Nu știe cum să-l câștige, cum să-i pună capăt, cum să iasă din el și pur și simplu așteaptă momentul potrivit în speranța că totul se va rezolva de la sine? Lui Putin îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri, motiv pentru care nu vizitează Belgorodul, Kursk, Tuapse sau Krimsk”, scrie Romanov.

Potrivit acestuia, în interiorul sistemului politic rus deja se discută despre posibili succesori ai lui Putin. Numele menționat drept variantă pentru preluarea puterii este cel al lui Serghei Kirienko, unul dintre cei mai influenți birocrați ai administrației prezidențiale ruse.

Cine este Ilia Remeslo, omul care l-a întors din drum pe Putin

Ilia Remeslo, în vârstă de 42 de ani, este avocat și blogger rus și a fost cunoscut mult timp ca unul dintre susținătorii vocali ai Kremlinului. De-a lungul anilor, acesta s-a remarcat prin atacurile lansate împotriva opoziției ruse și a colaboratorilor lui Alexei Navalnîi.

Schimbarea radicală de poziție s-a produs în martie 2026, moment în care Remeslo a început să publice mesaje extrem de dure la adresa liderului de la Kremlin.

În acele postări, fostul propagandist l-a numit pe Vladimir Putin „președinte nelegitim” și a cerut ca acesta să fie judecat pentru crime de război.