Copil de 8 ani, lovit de o mașină în apropierea unei treceri de pietoni din Mediaș. Minorul a ajuns la spital

Sursă: Realitatea.net

Un băiat în vârstă de opt ani a fost transportat de urgență la spital, miercuri după-amiază, după ce a fost accidentat de un autoturism în municipiul Mediaș. Incidentul s-a produs în zona unei treceri pentru pietoni, iar copilul a suferit mai multe traumatisme.

Accidentul a avut loc pe strada Mihai Eminescu din Mediaș

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul rutier s-a petrecut la intersecția străzii Mihai Eminescu cu strada Stephan Ludwig Roth.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un șofer străin, în vârstă de 77 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a lovit copilul în momentul în care acesta traversa strada în apropierea trecerii pentru pietoni.

Minorul este din Mediaș și se afla în traversare în momentul impactului.

Copilul a fost transportat conștient la spital

Echipajele medicale sosite la locul accidentului i-au acordat primul ajutor băiatului, care prezenta mai multe traumatisme.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu au precizat că minorul a fost transportat conștient la Compartimentul de Primiri Urgențe din Mediaș pentru investigații și tratament de specialitate.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.