Karol Nawrocki la SUMMITUL B9: „Rusia rămâne cea mai mare amenințare pentru NATO”

Prezent la summitul B9 de la București, liderul polonez Karol Nawrocki a transmis un mesaj puternic privind securitatea flancului estic al NATO și pericolul reprezentat de Federația Rusă pentru întreaga arhitectură euroatlantică.

Rusia, considerată principala amenințare pentru securitatea NATO

„Înainte de toate, doresc să vă mulțumesc călduros și să-i mulțumesc domnului Nicușor Dan foarte mult pentru organizarea acestui summit la București. Este, într-adevăr, un moment foarte bun pentru a discuta pozițiile noastre comune, pentru a discuta de necesitățile noastre comune pentru summit-ul de la Ankara.

Am avut un dialog foarte bun și constructiv. De asemenea, sunt foarte bucuros că l-am avut lângă noi pe secretarul general al NATO. Acest lucru aduce și o dimensiune practică acestor dimensiuni, mai ales în fața experienței domniei sale. Summitul B9, încă de la începutul său, a fost descris ca o voce a flancului estic cu peste 10 ani în urmă, în lumina intențiilor neoimperiale ale Federației Ruse. La o întâlnire la București, țările noastre au hotărât să își unească eforturile în direcția consolidării flancului estic.

Pot spune astăzi, cu toată convingerea, că această cooperare continuă și este mai puternică. Suntem susținători foarte energici ai extinderii sau lărgirii acestui format, pentru a include și țările nordice, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda, precum și Danemarca. Și, în acest sens, ne lărgim perspectiva de securitate pe întreaga verticală a flancului estic, de la nord la sud, de la Arctic până la Marea Neagră, trecând prin Marea Baltică.

Mă bucur că planul acesta se materializează și participarea reprezentanților din statele nordice a fost cea mai bună dovadă. Așa cum știm, Marea Baltică, care se află și în zona de interes a Poloniei, printre altele, este o zonă de război hibrid, este expusă atacurilor rusești hibride. Practic, toate țările noastre... am discutat acest subiect astăzi.

Declarația adoptată astăzi, în mod oficial, a atins pe deoparte creșterea cheltuielilor de apărare...o serie de măsuri pentru a contracara agresivitatea Rusiei. Este un simbol de adaptare a NATO la amenințări și provocări pe frontul estic, flancul estic.” , a declarat Karol Nawrocki, președintele Poloniei.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei: „Nu există NATO fără SUA!”

„Nu există îndoială că, în ultimii ani, NATO a pus în aplicare o mulțime de decizii și a reușit să sporească nivelul de descurajare în regiunea noastră.

Mulțumim, așadar, NATO pentru că a fost sensibilă la lucrurile ridicate de noi.

Summit-ul de la Ankara, după părerea noastră, comună, ar trebui să demonstreze, va demonstra unitate politică și forță militară a alianței în abordarea pericolelor create de Federaţia Rusă. Sperăm că vom trimite un mesaj puternic de la Ankara şi în legătură cu accelerarea cheltuielilor de apărare de către toate ţările aliate.

Angajamentele luate la Haga nu sunt un prag superior, ci sunt o ţintă pe traseu. În timpul discuţiilor noastre, am confirmat şi că va apărea frecvent în discuţiile noastre cuvântul Rusia. Şi aşa a şi fost. Nu e surprinzător, pentru că este şi va rămâne cea mai serioasă ameninţare pe termen lung, de altfel, la adresa țărilor NATO. Agresiunea împotriva Ucrainei nu este un conflict separat, este o provocare directă faţă de întreaga arhitectură de securitate euroatlantică.

Este foarte limpede acest lucru. Kremlinul vrea să reconstruiască sfera sa de influenţă, vrea să strice coeziunea NATO, vrea să submineze suveranitatea şi democraţia ţărilor din regiunea noastră.

Cu asta se confruntă statele noastre şi de aceea răspunsul se află în solidaritate.

În ciuda războiului din Ucraina, Federaţia Rusă, din nefericire, continuă să aibă capacitatea de a reconstrui şi de a-şi dezvolta armament pe mai departe, suntem foarte conştienţi de lucrul acesta, observăm cu îngrijorare şi o lărgire a infrastructurii militare de-a lungul flancului estic NATO, inclusiv în Belarus.

Așadar, comunitatea formatului B9 nu este numai un tratat, dacă vreți, este o îndatorire a tuturor țărilor ca o temelie în jurul căreia să purtăm discuții. Sunt foarte încântat și că toți participanții de la acest summit, inclusiv observatorii și țările nordice, și-au transmis punctul de vedere.

Acest lucru a fost foarte limpede din declarația noastră comună. Toată lumea este conștientă de importanța relației transatlantice, toată lumea este de acord că nu există NATO fără SUA.

Acest lucru se reflectă și în potențial militar, în potențialul financiar al Statelor Unite, potențialul de informații, un lucru evidențiat în aproape toate declarațiile de astăzi.

Avem nevoie clar de o relație transatlantică puternică. Dați-mi voie să vă reamintesc că în Polonia, numai în Polonia, am avut aproape 10.000 de membri ai trupelor americane. Trebuie să ne uităm, de asemenea, că acest parteneriat, și a fost în discuție, necesită ca statele membre să-și mărească potențialul și Uniunea Europeană însă să-și mărească potențialul.

Trebuie să avem un parteneriat bun și stabil. Suntem foarte angajați în direcția acestor obligații. Nu încerc să îmi conving colegii... Vreau să conving pe cei care s-ar putea să ne privească din țările noastre... pe acei politicieni care în toată Europa se comportă în mod iresponsabil și subminează alianțele între Uniunea Europeană și SUA, de exemplu, care lucrează practic pentru a demonta NATO și Uniunea Europeană.

Acestea sunt lucruri în interesul Rusiei. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și domnilor, unitatea, răspunderea și solidaritatea transatlantică rămân cea mai importantă precondiție a descurajării în ziua de astăzi și pentru a spori securitatea întregii zone.

Încă o dată mulțumesc tuturor participanților, conduși de țara gazdă și secretarul general NATO.

Suntem convinși că țările din regiunea noastră pot vorbi cu o singură voce în materia chestiunilor fundamentale, de importanță fundamentală pentru securitatea europeană. Este clar, securitatea noastră este importantă și putem vorbi cu o singură voce despre acest lucru.

Flancul estic NATO nu este numai periferia a NATO, ci este un centru strategic de răspundere. Vă mulțumesc și pentru încrederea acordată tuturor participanților. Le mulțumesc participanților la reuniunea de astăzi și sunt bucuros să spun... că am hotărât să ținem următorul summit B9 la Varșovia, în Polonia. Așadar, sunteți cu toții invitați și sper să fim 14, inclusiv țările scandinave.”, a completat Karol Nawrocki , președintele Poloniei.