Revoluție la Bruxelles. Ursula von der Leyen pregătește controlul absolut asupra banilor europeni

Sursă: Realitatea.Net

Revoluție administrativă la Bruxelles: aparatul birocratic care împarte banii europeni trece prin cea mai mare transformare din ultimii ani. Publicația Politico dezvăluie că Ursula von der Leyen pregătește o strategie agresivă de concentrare a controlului financiar, urmând să comaseze departamentele responsabile cu fondurile UE. Decizia ridică deja semne de întrebare privind viitoarea autonomie a direcțiilor generale din cadrul Comisiei.

Planul de reformă conceput la vârful Executivului comunitar vizează o reorganizare fără precedent a aparatului birocratic care împarte bugetul Uniunii Europene. Sub coordonarea directă a președintei Ursula von der Leyen, Comisia Europeană pune la cale o strategie de centralizare agresivă, menită să schimbe din temelii modul în care miliardele de euro ajung în statele membre, conform unor documente și mărturii analizate de publicația Politico .

Departamentele cheie vizate de marea comasare

Această restructurare de proporții va redesena harta influenței instituționale din interiorul Comisiei. Modificările luate în calcul de liderul de la Bruxelles vor lovi direct în autonomia unor direcții generale istorice, care gestionează în prezent bugete uriașe pentru politici sectoriale.

Vizate de valul reformei sunt structurile administrative care coordonează arii vitale pentru economiile naționale:

Politica Regională și de coeziune (DG REGIO);

Agricultura și dezvoltarea rurală (DG AGRI);

Ocuparea forței de muncă și incluziunea socială (DG EMPL);

Afacerile maritime și pescuitul (DG MARE);

Cercetarea, inovarea și știința (DG RTD).

Modelul post-Covid devine regulă generală prin „DG INVEST”

Mecanismul pe care Ursula von der Leyen vrea să îl impună la nivel global nu este complet nou, ci reprezintă o replicare a strategiei folosite pentru fondurile de redresare post-pandemie. Planul structural prevede dizolvarea actualelor linii de finanțare fragmentate și comasarea tuturor programelor de cheltuieli în doar două mari fonduri principale.

Întregul buget rezultat ar urma să fie administrat de o singură megastructură centralizată, aflată în faza de proiect sub denumirea provizorie de DG INVEST. Un oficial de rang înalt din cadrul Comisiei Europene a explicat că noua direcție va funcționa după tiparul Direcției Generale pentru Sprijinirea Reformelor Structurale, cea care s-a ocupat de planurile naționale de redresare.

În acest nou ecosistem, guvernele de la București, Paris sau Berlin nu vor mai primi fonduri automat pe proiecte disparate, ci vor trebui să trimită planuri naționale integrate de cheltuieli, a căror aprobare și monitorizare vor cădea exclusiv în sarcina echipei centrale de la Bruxelles. Din interiorul instituției, acțiunea este descrisă de oficiali drept o campanie de „centralizare absolută” orchestrată direct de la cabinetul președintei.

Banii se vor acorda doar în funcție de atingerea jaloanelor

Noua arhitectură financiară va modifica radical și regulile de plată. Statele membre nu vor mai deconta cheltuielile în baza facturilor transmise, ci vor primi tranșele de bani strict în funcție de îndeplinirea unor obiective clare și a unor jaloane precise stabilite de Comisie.

Supravegherea centrală va fi extrem de riguroasă, eliberarea lichidităților fiind condiționată direct de reformele structurale asumate de fiecare guvern în parte. Dacă o țară nu își atinge țintele intermediare la timp, robinetul banilor europeni se va închide automat, un sistem mult mai restrictiv decât politica de coeziune clasică de până acum.

Calendarul oficial al transformării bugetare

Arhitectura acestei reforme masive este deja în plin proces de editare pe holurile de la Bruxelles. O echipă internă de experți lucrează la detalii și are ca termen jumătatea lunii iulie pentru a trimite primele recomandări oficiale către conducerea executivă.

Pasul decisiv va fi făcut în a doua parte a anului. Actualul comisar european pentru buget, Piotr Serafin, va prelua aceste concluzii și va avea misiunea de a redacta și prezenta pachetul final cu propunerile legislative de restructurare până la sfârșitul anului 2026.