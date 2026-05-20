Șoc pe aeroport! Momentul în care motorul unui avion cargo se desprinde chiar în timpul decolării - VIDEO

Un incident aviatic dramatic readuce în atenție vulnerabilitățile care pot transforma în câteva secunde un zbor obișnuit într-o tragedie.

Autoritățile americane au făcut publice imagini surprinse în momentul decolării unei aeronave cargo, iar secvențele sunt acum analizate atent de specialiștii în siguranță aeriană.

Filmarea arată clipa în care unul dintre motoarele avionului se desprinde efectiv de aripă imediat după ridicarea de la sol, într-un episod considerat extrem de rar și periculos pentru standardele industriei aviatice.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce a provocat cedarea structurală și dacă au existat semnale anterioare care ar fi putut preveni accidentul.

Secvențele video analizate cadru cu cadru de experți

Materialul video a fost publicat de National Transportation Safety Board (NTSB), agenția federală din Statele Unite care investighează accidentele de transport.

Imaginile provin de la camerele de supraveghere ale aeroportului și surprind momentul în care motorul numărul unu al aeronavei se desprinde împreună cu structura sa de susținere, în timp ce avionul se află încă în urcare, la doar câteva momente după decolare.

Pentru specialiștii în investigații aeronautice, astfel de imagini sunt extrem de importante deoarece permit observarea modului în care s-a produs avaria. Anchetatorii urmăresc dacă desprinderea a fost instantanee sau dacă au existat vibrații, oscilații ori mișcări anormale înainte ca motorul să cedeze complet.

În centrul anchetei se află zborul cargo UPS Airlines Flight 2976, care decolase de pe aeroportul internațional Louisville Muhammad Ali din statul american Kentucky.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de autorități, imediat după desprinderea de la sol, motorul stâng și pilonul structural care îl fixa de aripă s-au rupt de aeronavă, afectând grav echilibrul și stabilitatea aparatului de zbor.

Componenta care a cedat este considerată vitală pentru siguranța avionului

Investigatorii acordă o atenție specială pilonului motorului, elementul structural care fixează motorul de aripă și care suportă o parte uriașă din forțele generate în timpul zborului.

O defecțiune la acest nivel este considerată critică în aviație, deoarece poate produce pierderea rapidă a stabilității aeronavei și poate reduce dramatic capacitatea echipajului de a controla avionul, mai ales în primele secunde după decolare, când altitudinea este redusă și timpul de reacție extrem de scurt.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă problema a apărut brusc sau dacă structura prezenta semne anterioare de slăbire, fisuri ori alte defecte tehnice.

Totodată, sunt verificate inclusiv procedurile de mentenanță, istoricul reparațiilor și eventualele avertismente tehnice care ar fi putut indica existența unei probleme înainte de zbor.

Accidentul s-a soldat cu 14 morți

Tragedia a avut loc pe 4 noiembrie 2025, iar conform informațiilor din raportul preliminar, 14 persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

După accident, autoritățile federale au deschis imediat o investigație amplă. Echipele specializate au început recuperarea fragmentelor aeronavei și colectarea tuturor datelor tehnice disponibile, inclusiv informațiile înregistrate de sistemele de bord.

În etapa actuală a anchetei, experții continuă să analizeze resturile avionului și parametrii de zbor pentru a reconstitui cu precizie succesiunea evenimentelor care au dus la catastrofă.

Publicarea imaginilor video reprezintă una dintre piesele importante ale investigației, deoarece oferă anchetatorilor un reper vizual clar privind momentul exact în care aeronava a început să piardă componente structurale.

Ancheta se concentrează pe sistemul de prindere al motorului

Primele ipoteze discutate de specialiști indică posibilitatea unei defecțiuni la sistemul de fixare al pilonului motorului, una dintre cele mai importante componente pentru siguranța structurală a aeronavei.

Autoritățile verifică acum dacă desprinderea a fost provocată de oboseala materialului, de o eroare de întreținere sau de alte vulnerabilități tehnice care ar fi putut afecta rezistența structurii.

Investigația rămâne în desfășurare, iar fiecare element recuperat este examinat atent pentru a se stabili nu doar cauza exactă a cedării, ci și dacă existau semne care ar fi putut preveni tragedia.