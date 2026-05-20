Sprijin major pentru Ucraina. UE va debloca Kievului un prim ajutor de 3,2 miliarde de euro la mijlocul lunii iunie

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a anunțat, miercuri, că Uniunea Europeană intenţionează să acorde „în jur de mijlocul lunii iunie” un prim ajutor bugetar de 3,2 miliarde de euro Ucrainei, în cadrul împrumutului său uriaş de 90 de miliarde de euro.

"Am finalizat negocierile (...) privind asistenţa bugetară în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina", a declarat comisarul, deschizând calea pentru această primă tranşă, sub rezerva ratificării acordului de către partea ucraineană.

În acest sens, a fost încheiat un protocol de acord cu Kievul, care detaliază modalităţile acestei asistenţe bugetare şi, în special, multiplele condiţii pe care Ucraina va trebui să le îndeplinească pentru a beneficia de împrumut. Kievul s-a angajat, în special, să-şi crească veniturile bugetare cu 6 miliarde de euro în acest an, a precizat responsabilul.

Comisia Europeană speră că acest protocol de acord va fi ratificat săptămâna viitoare de către Rada, parlamentul ucrainean.

Totodată, se află în curs de finalizare un acord de împrumut mai general, care va reglementa sprijinul acordat cheltuielilor militare ale Kievului, a precizat Dombrovskis. O primă plată în cadrul acestei componente militare a împrumutului acordat Ucrainei este "iminentă", a adăugat el.

UE a prevăzut să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro în total, care va fi plătit în tranşe în 2026 şi 2027, din care 60 de miliarde vor fi utilizate pentru furnizarea de arme, iar 30 de miliarde vor servi la acoperirea nevoilor bugetare generale ale Kievului (spitale, şcoli, relocarea persoanelor strămutate).

Kievul nu va trebui să plătească dobânzi UE. Dar nu va fi vorba de un cec în alb, a avertizat Bruxelles-ul: împrumutul va fi supus unor condiţii, în special în ceea ce priveşte transparenţa utilizării fondurilor, respectarea statului de drept şi lupta împotriva corupţiei. Iar de achiziţiile de echipament militar vor beneficia parţial industriaşii europeni.

Împrumutul acordat Ucrainei a fost validat de UE în aprilie, după ridicarea veto-ului maghiar care a blocat adoptarea acestuia timp de câteva luni.

Este vorba de un ajutor vital pentru Kiev. UE, care a furnizat deja aproape 200 de miliarde de euro Ucrainei sub diverse forme de la începutul invaziei ruse în 2022, s-a angajat la sfârşitul anului 2025 să acorde acest împrumut pentru a evita falimentul acestei ţări epuizate financiar de război şi de închiderea robinetului bugetar american.