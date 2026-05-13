Taximetrist din Piatra Neamț, mutilat de un client violent. Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile

Sursă: Realitatea.net

Un tânăr din Piatra Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a atacat cu brutalitate un taximetrist, pe o stradă din oraș. Victima a ajuns în stare gravă la spital, cu multiple răni la nivelul feței și al corpului, iar medicii au fost nevoiți să îi reconstruiască nasul în urma unei intervenții chirurgicale complexe.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza consumului de substanțe interzise de către agresor, având în vedere comportamentul extrem de violent al acestuia.

Taximetristul spune că agresiunea a început după terminarea cursei

Bărbatul atacat povestește că incidentul s-a petrecut la finalul unei curse aparent obișnuite. După ce clientul a coborât din mașină, acesta ar fi devenit violent fără motiv.

„M-am trezit cu el pe capotă. Bătea cu pumnii în capotă și a început să dea cu picioarele în grilă. A venit lateral la geamul meu și a început să dea cu pumnii și cu palmele. Când am văzut că vrea să spargă geamul, am zis să cobor să îl lămuresc să mă lase în pace. M-a trântit jos și a început să mă ia la bătaie”, a declarat Vasile Olteanu, victima agresiunii, pentru un cunoscut post TV.

Taximetristul spune că momentele au fost cumplite și că s-a temut pentru viața sa.

„Am crezut că mă omoară. Nu mai puteam să mă apăr, este foarte solid și nu reușeam să îl dau de pe mine” , a mai spus acesta.

Medicii, șocați de gravitatea rănilor

Victima a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au constatat răni severe la nivelul feței și corpului. Specialiștii spun că cazul este unul rar întâlnit prin nivelul de agresivitate.

„Suntem la 24 de ore postoperator și rezultatele sunt favorabile. A fost copleșitor să vedem în urgență un om mușcat de alt om, cu un defect important la nivelul piramidei nazale” , a declarat Petronela Lujinschi, medic specialist.

La rândul său, medicul ORL Gheorghe Mocanu a precizat că experiența a fost una șocantă chiar și pentru personalul medical cu experiență.

„În cei cinci ani de rezidențiat nu am mai văzut un caz atât de agresiv. A fost un moment șocant, dar a trebuit să ne adaptăm rapid situației”, a explicat medicul, pentru sursa citată mai sus.

Polițiștii suspectează consum de droguri

Inițial, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Una dintre ipotezele aflate în lucru este și cea a posibilului consum de substanțe interzise. În urma probatoriului administrat, instanța a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile”, a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

În timp ce agresorul se află în arest, taximetristul rămâne internat în spital și speră ca autoritățile să facă dreptate în acest caz care a șocat comunitatea din Piatra Neamț.