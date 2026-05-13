Mirabela Grădinaru a primit-o pe Olena Zelenska la Palatul Cotroceni. Imagini de colecție cu cele două prime doamne

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, a primit-o, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei.

Prima doamnă a Ucrainei a venit în România, împreună cu președintele Volodimir Zelenski, care participă la al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9). Conform Administrației Prezidențiale, Olena Zelenska și Mirabela Gradinaru vor avea un program diferit față de partenerii lor de viață.

În imaginile transmise de Administrația Prezidențială, cele două prime doamne au fost surprinse în ținute elegante și sobre, potrivite cadrului oficial al întâlnirii de la Palatul Cotroceni.

În timp ce Mirabela Grădinaru a purtat o rochie midi, într-o nuanță deschisă de bej, cu mâneci lungi și pantofi stiletto nude, Olena Zelenska a optat pentru costum bleumarin, cu sacou cambrat și pantaloni largi, accesorizat discret. Ambele apariții au mizat pe un stil rafinat și minimalist, completat de coafuri lejere și un look natural.

„Este important să avem acest format, aici, pentru a aduce la un loc Europa de Nord și Centrală și de Est, care se află sub amenințarea rusă din toate punctele de vedere. Asta era clar chiar și înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, când Rusia a început să ceară ca Ucraina să revină la frontierele sale vechi și să renunțe la tot. A fost o cerință prostească și complet inacceptabilă.

Sarcina noastră este să ne asigurăm că niciodată Rusia nu va mai putea să transmită asemenea ultimatumuri, să încerce să domine sau să destabilizeze vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe. Trebuie să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război, indiferent cui ”, a declarat Zelenski, într-o intervenție la Summitul B9.

Președintele ucrainean a mulțumit „pentru sprijinul considerabil”, „mulțumesc foarte mult poporului vostru, SUA, suntem foarte, foarte recunoscători”.

„Trebuie să ne amintim că nu este o risipă pentru UE, summitul NATO de la Ankara va discuta dificultăți economice. Trebuie dovedit că NATO e puternic și nu se va dezmembra. De asemenea, să nu ne temem să discutăm despre o UE care se poate baza pe resursele proprii”, a mai spus liderul de la Kiev.